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Образование Общество

Проверили свои знания: в ПГУТИ прошел финал международного чемпионата "РуКод"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялся финал Международного чемпионата по алгоритмическому программированию "РуКод". Соревнования одновременно проходили на 44 площадках в России и странах СНГ.

Алгоритмическое программирование — это подход к написанию программ, где в центре внимания находится разработка и реализация алгоритмов: чётких, конечных последовательностей шагов для решения задачи. Проще говоря, это когда сначала продумывают "план действий" (алгоритм), а потом записывают его на языке программирования.

ПГУТИ стал одной из очных площадок чемпионата, на которой сразились 6 команд школьников и студентов вузов Самарской области.

"Такие соревнования отлично развивают гибкие навыки (Soft Skills): умение быстро адаптироваться, генерировать идеи и принимать решения в условиях ограниченного времени и отсутствия доступа к интернету — именно те качества, которые необходимы для успешной работы в ИТ, в частности в программировании", — отметила декан 1 факультета кибербезопасности и управления ПГУТИ Ирина Поздняк.

Подробнее — в нашем видео.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Видео: Score films.

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