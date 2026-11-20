"Тольяттиазот" объявил о запуске грантового конкурса "Планета ТОАЗиЯ. Перезагрузка" для общеобразовательных организаций г. о. Тольятти, г. о. Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области в рамках установочной встречи с представителями школ, прошедшей в ведомственном Дворце культуры.

Конкурс стал продолжением профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ", который реализовывался Компанией в течение последних трех лет. Ключевые цели этапа в новом формате — выявление и поддержка проектной активности школ для повышения качества образования, развитие материально-технической базы, а также укрепление проектной культуры старшеклассников и педагогов. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей.

Участие в грантовой программе предполагает подготовку проекта на тему экологии, естественных наук или творчества. После оценки актуальности, инновационности и практической значимости инициативы-лидеры будут допущены к очной защите. Она будет проходить в стенах самой образовательной организации, куда направится экспертная комиссия ТОАЗа. Команды школ представят презентации своих разработок, а сотрудники Компании продемонстрируют возможности, которые "Тольяттиазот" открывает старшеклассникам при выборе инженерно-технических специальностей.

В финале "Планеты ТОАЗиЯ" состоится творческая защита проектов в ДК "Тольяттиазот". По итогам отбора будут определены три победителя, которые получат целевые гранты: 2 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей — за второе и 1 млн рублей — за третье. Выделенные средства организации смогут направить на закупку оборудования и расходных материалов, обновление образовательного пространства, проведение проектных мероприятий и развитие учебно-воспитательного процесса.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Проект "Планета ТОАЗиЯ" уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для профориентации и раскрытия потенциала школьников. В новом формате — "Перезагрузка" — мы делаем акцент на системной поддержке самих образовательных организаций, помогая педагогам и ученикам воплощать смелые идеи по модернизации учебной среды. Уверена, что весомый грантовый фонд конкурса станет серьезным стимулом для школ Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района для создания проекта мечты, реализация которого невозможна без такого надежного партнера, как "Тольяттиазот".