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Образование Общество

Джон Шемякин получил награду "Премия Тарле. Учитель"

МОСКВА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Джон Шемякин стал лауреатом I степени государственной "Премии Тарле. Учитель". Так была оценена его преподавательская деятельность в образовательном центре "Южный город". Награду вручили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Основанием для победы стали творческий подход к популяризации истории Отечества и весомый вклад в историческое просвещение молодежи. Джон Шемякин - один из лучших педагогов Южного города. На его счету не один десяток медалистов и выпускников, сдавших ЕГЭ по истории на 100 баллов. В 2026 году ученик этого педагога Матвей Будко победил во всероссийской телевикторине "Умники и умницы" и поступил в МГИМО без экзаменов.

Премия Тарле - это награда в области исторического просвещения и популяризации истории России, которая в этом году вручалась впервые. Она названа в честь историка Евгения Тарле. Номинация "Премия Тарле. Учитель" была введена в 2026 году специально для преподавателей истории, которые не ограничиваются рамками урока, разрабатывают новые методики, ведут просветительские проекты или сами становятся популяризаторами исторического знания.

Джон Шемякин до преподавания в школе занимался бизнесом, он также известен как писатель и сценарист. Волга Ньюс публиковал интервью, в котором Шемякин рассказал о своем взгляде на проблемы системы образования и о том, что сподвигло его стать школьным учителем.

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