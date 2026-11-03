Подведены итоги конкурса "Россия. Родина. Единство"

В Тольятти подвели итоги III Международного конкурса детского художественного творчества "Россия. Родина. Единство".

Проект, выросший от всероссийского до международного масштаба, объединил юных художников, фотографов, мультипликаторов и дизайнеров. В этом году к участникам из 72 регионов России присоединились участники из Белоруссии.

Конкурс реализует предприятие "Тольяттикаучук" (группа "Татнефть") при поддержке администрации г. о. Тольятти, МБУ ДО Детская художественная школа им. Марка Шагала и ГБУК "Агентство социокультурных технологий" Самарской области. Среди его задач — популяризация детского творчества, искусства, культуры, истории, сохранение духовно‑нравственных ценностей.

В рамках конкурса юные таланты представили свои работы в номинациях: живопись, графика, мультипликация, фотография, графический дизайн (компьютерная графика). Работы оценивались в трех возрастных категориях: 8–11, 12–14 и 15–18 лет.

В финале участвовали 120 победителей, призеров и дипломантов, в том числе из Московской области, Красноярского края, Белгородской и Пензенской областей. Церемония награждения победителей и призёров прошла на сцене театра "Дилижанс". Для лауреатов организовали мастер‑классы, экскурсии, творческие встречи, а также спектакль.

В холле театра для всех желающих открыта выставка работ финалистов: жители Тольятти могут увидеть, как дети из разных уголков страны видят Россию.