Подведены итоги конкурса "Россия. Родина. Единство"

В Тольятти подвели итоги III Международного конкурса детского художественного творчества "Россия. Родина. Единство".
Проект, выросший от всероссийского до международного масштаба, объединил юных художников, фотографов, мультипликаторов и дизайнеров. В этом году к участникам из 72 регионов России присоединились участники из Белоруссии.
Конкурс реализует предприятие "Тольяттикаучук" (группа "Татнефть") при поддержке администрации г. о. Тольятти, МБУ ДО Детская художественная школа им. Марка Шагала и ГБУК "Агентство социокультурных технологий" Самарской области. Среди его задач — популяризация детского творчества, искусства, культуры, истории, сохранение духовно‑нравственных ценностей.
В рамках конкурса юные таланты представили свои работы в номинациях: живопись, графика, мультипликация, фотография, графический дизайн (компьютерная графика). Работы оценивались в трех возрастных категориях: 8–11, 12–14 и 15–18 лет.
В финале участвовали 120 победителей, призеров и дипломантов, в том числе из Московской области, Красноярского края, Белгородской и Пензенской областей. Церемония награждения победителей и призёров прошла на сцене театра "Дилижанс". Для лауреатов организовали мастер‑классы, экскурсии, творческие встречи, а также спектакль.
В холле театра для всех желающих открыта выставка работ финалистов: жители Тольятти могут увидеть, как дети из разных уголков страны видят Россию.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...