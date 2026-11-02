Жители Самарской области представят регион на национальном чемпионате "Абилимпикс"

В Москве стартовал Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Его участниками станут конкурсанты в возрасте от 14 лет в категориях "школьники", "студенты", "специалисты", в том числе 14 конкурсантов представят Самарскую область.

Кроме того, участники с тяжелыми и множественными нарушениями развития будут состязаться в рамках конкурса по профессиональному мастерству "Фестиваль возможностей". Самарская область — организатор компетенции "Квиллинг" Фестиваля возможностей в категории "Школьники".

"Моя цель — не просто побеждать, а менять представление о возможностях человека. И если мой путь поможет хотя бы одному человеку поверить в себя, значит, я двигаюсь в правильном направлении", — поделилась офис-менеджер ООО "Центрсбыт", председатель Молодёжного содружества "Абилимпикс" Самарской области, трехкратный победитель региональных чемпионатов "Абилимпикс", участник Национального чемпионата в компетенции "Мастер по обработке цифровой информации" в категории "Специалисты" Дарья Чижова.

"Движение "Абилимпикс" научило меня главному: не бояться пробовать, несмотря на волнение! Волнение — это лишь ступень к новым возможностям. Главное — верить в себя, доверять своему наставнику, и тогда любые вершины покорятся", — отметила студентка Красноярского государственного техникума Ольга Инченкова, которая представляет регион в компетенции "Агент по туризму".

В 2026 году чемпионат пройдет под девизом "Каждая победа начинается с мечты!".

"Минпросвещения России уделяет особое внимание созданию равных возможностей для получения профессии каждым человеком. Важную роль в этой работе играет движение "Абилимпикс", которое за 12 лет объединило более 180 тысяч участников по всей стране. Наша задача — помочь каждому пройти путь от интереса к профессии до уверенного начала трудовой деятельности. Для этого важно обеспечить доступность обучения, поддержку педагогов и наставников, возможность получить практический опыт. "Абилимпикс" помогает участникам раскрыть свои способности, а работодателям — увидеть талантливых специалистов. И главное — дает человеку уверенность в том, что его знания, труд и мастерство востребованы", — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году участниками Национального чемпионата стали более 900 человек из всех регионов нашей страны. Они будут соревноваться в 50 востребованных компетенциях: от высокотехнологичных отраслей до традиционных рабочих специальностей, медицины и сферы услуг.

Участие в открытых соревнованиях по 9 компетенциям примут представители дружественных государств, в том числе входящих в объединение БРИКС. тСоревнования будут проходить в учебно-выставочном комплексе "Тимирязев-центр" в Москве и на дополнительных площадках столицы. Участники и гости мероприятия также смогут ознакомиться с 12 презентационными компетенциями, отвечающими перспективным кадровым запросам экономики.

"Как федеральный оператор мы работаем над тем, чтобы движение "Абилимпикс" помогало каждому участнику раскрыть свой талант и реализовать себя в профессии. Чемпионат поддерживают свыше 3 тысяч компаний-работодателей. Вместе мы формируем пространство равных возможностей и устойчивого карьерного роста. Самый убедительный итог этой совместной работы — 93 процента участников чемпионата трудоустраиваются и успешно реализуют себя в любимом деле", — подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная программа: Фестиваль знакомства с профессией для детей от 6 до 13 лет, Фестиваль региональных компетенций, профессиональные пробы, ярмарка трудоустройства и консультационные площадки от партнеров движения "Абилимпикс" и федеральных ведомств. Самарская область выступает организатором двух компетенций Фестиваля знакомства с профессией: "Юный оператор БПЛА" и "Юный лаборант".

В рамках Национального чемпионата также будет работать выставка, на которой будут представлены новейшие отечественные технические средства реабилитации и организованы консультации от общероссийских общественных организаций инвалидов и Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". На экспозиции также будут представлены стенды проекта ArtMasters, Российского общества "Знание", АНО "Национальные приоритеты России", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и др.