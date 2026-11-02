Жители Самарской области представят регион на национальном чемпионате "Абилимпикс"

В Москве стартовал Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Его участниками станут конкурсанты в возрасте от 14 лет в категориях "школьники", "студенты", "специалисты", в том числе 14 конкурсантов представят Самарскую область.
Кроме того, участники с тяжелыми и множественными нарушениями развития будут состязаться в рамках конкурса по профессиональному мастерству "Фестиваль возможностей". Самарская область — организатор компетенции "Квиллинг" Фестиваля возможностей в категории "Школьники".
"Моя цель — не просто побеждать, а менять представление о возможностях человека. И если мой путь поможет хотя бы одному человеку поверить в себя, значит, я двигаюсь в правильном направлении", — поделилась офис-менеджер ООО "Центрсбыт", председатель Молодёжного содружества "Абилимпикс" Самарской области, трехкратный победитель региональных чемпионатов "Абилимпикс", участник Национального чемпионата в компетенции "Мастер по обработке цифровой информации" в категории "Специалисты" Дарья Чижова.
"Движение "Абилимпикс" научило меня главному: не бояться пробовать, несмотря на волнение! Волнение — это лишь ступень к новым возможностям. Главное — верить в себя, доверять своему наставнику, и тогда любые вершины покорятся", — отметила студентка Красноярского государственного техникума Ольга Инченкова, которая представляет регион в компетенции "Агент по туризму".
В 2026 году чемпионат пройдет под девизом "Каждая победа начинается с мечты!".
"Минпросвещения России уделяет особое внимание созданию равных возможностей для получения профессии каждым человеком. Важную роль в этой работе играет движение "Абилимпикс", которое за 12 лет объединило более 180 тысяч участников по всей стране. Наша задача — помочь каждому пройти путь от интереса к профессии до уверенного начала трудовой деятельности. Для этого важно обеспечить доступность обучения, поддержку педагогов и наставников, возможность получить практический опыт. "Абилимпикс" помогает участникам раскрыть свои способности, а работодателям — увидеть талантливых специалистов. И главное — дает человеку уверенность в том, что его знания, труд и мастерство востребованы", — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году участниками Национального чемпионата стали более 900 человек из всех регионов нашей страны. Они будут соревноваться в 50 востребованных компетенциях: от высокотехнологичных отраслей до традиционных рабочих специальностей, медицины и сферы услуг.
Участие в открытых соревнованиях по 9 компетенциям примут представители дружественных государств, в том числе входящих в объединение БРИКС. тСоревнования будут проходить в учебно-выставочном комплексе "Тимирязев-центр" в Москве и на дополнительных площадках столицы. Участники и гости мероприятия также смогут ознакомиться с 12 презентационными компетенциями, отвечающими перспективным кадровым запросам экономики.
"Как федеральный оператор мы работаем над тем, чтобы движение "Абилимпикс" помогало каждому участнику раскрыть свой талант и реализовать себя в профессии. Чемпионат поддерживают свыше 3 тысяч компаний-работодателей. Вместе мы формируем пространство равных возможностей и устойчивого карьерного роста. Самый убедительный итог этой совместной работы — 93 процента участников чемпионата трудоустраиваются и успешно реализуют себя в любимом деле", — подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.
Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная программа: Фестиваль знакомства с профессией для детей от 6 до 13 лет, Фестиваль региональных компетенций, профессиональные пробы, ярмарка трудоустройства и консультационные площадки от партнеров движения "Абилимпикс" и федеральных ведомств. Самарская область выступает организатором двух компетенций Фестиваля знакомства с профессией: "Юный оператор БПЛА" и "Юный лаборант".
В рамках Национального чемпионата также будет работать выставка, на которой будут представлены новейшие отечественные технические средства реабилитации и организованы консультации от общероссийских общественных организаций инвалидов и Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". На экспозиции также будут представлены стенды проекта ArtMasters, Российского общества "Знание", АНО "Национальные приоритеты России", Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" и др.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...