В Москве пройдет Всероссийский Конгресс наблюдателей "Лаборатория проектов"

7–8 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится Всероссийский Конгресс наблюдателей "Конгресс наблюдателей. Лаборатория проектов". Мероприятие проводится Общероссийским общественным движением "Корпус "За чистые выборы" при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель Конгресса — собрать ведущих общественных наблюдателей страны, наладить обмен практиками между регионами и сформировать согласованные принципы работы при контроле за выборами и другими общественно значимыми процедурами.
В Конгрессе примут участие более 250 общественных наблюдателей из всех регионов России. Вместе с электоральными экспертами они подведут главные итоги независимого наблюдения за выборами в единый день голосования 2026 г. и разработают проектные инициативы по развитию инструментов гражданского контроля к новому электоральному циклу.
Самарскую область на федеральной площадке представит делегация, в состав которой войдут руководитель штаба общественного наблюдения и наиболее опытный общественный наблюдатель региона.
Отборочный этап для участников включает групповые собеседования и онлайн‑задания на знание избирательного законодательства, без их успешного выполнения невозможно претендовать на очное участие. Ключевым элементом отбора стали восемь межрегиональных сессий по федеральным округам. Для каждого округа определен опорный регион; в Приволжском федеральном округе эту роль выполняет Удмуртская Республика. 28 октября наблюдатели из всех субъектов округа приняли участие в сессии — в ходе которой представили лучшие региональные практики и ознакомились с концепцией проведения Конгресса.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...