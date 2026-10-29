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Общество

В Москве пройдет Всероссийский Конгресс наблюдателей "Лаборатория проектов"

МОСКВА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7–8 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится Всероссийский Конгресс наблюдателей "Конгресс наблюдателей. Лаборатория проектов". Мероприятие проводится Общероссийским общественным движением "Корпус "За чистые выборы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель Конгресса — собрать ведущих общественных наблюдателей страны, наладить обмен практиками между регионами и сформировать согласованные принципы работы при контроле за выборами и другими общественно значимыми процедурами.

В Конгрессе примут участие более 250 общественных наблюдателей из всех регионов России. Вместе с электоральными экспертами они подведут главные итоги независимого наблюдения за выборами в единый день голосования 2026 г. и разработают проектные инициативы по развитию инструментов гражданского контроля к новому электоральному циклу.

Самарскую область на федеральной площадке представит делегация, в состав которой войдут руководитель штаба общественного наблюдения и наиболее опытный общественный наблюдатель региона.

Отборочный этап для участников включает групповые собеседования и онлайн‑задания на знание избирательного законодательства, без их успешного выполнения невозможно претендовать на очное участие. Ключевым элементом отбора стали восемь межрегиональных сессий по федеральным округам. Для каждого округа определен опорный регион; в Приволжском федеральном округе эту роль выполняет Удмуртская Республика. 28 октября наблюдатели из всех субъектов округа приняли участие в сессии — в ходе которой представили лучшие региональные практики и ознакомились с концепцией проведения Конгресса.

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