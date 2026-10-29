Кинотеатр "Космос" вернут в собственность Самары

Арбитражный суд Самарской области в четверг, 29 октября, удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей вернуть в муниципальную собственность здание бывшего кинотеатра "Космос" в Самаре.

В картотеке дел содержится отметка о том, что иск полностью удовлетворен.

Напомним, иск в начале февраля 2026 г. был подан от имени первого заместителя прокурора Самарской области Игоря Харитонова.

Как ранее рассказали Волга Ньюс в областной прокуратуре, проверка выявила незаконность передачи здания и участка под ним в частную собственность, поскольку федеральное законодательство не допускает приватизацию объектов культуры.

Кинотеатр на 600 мест в п. Управленческий по ул. Сергея Лазо, 16 был введен в эксплуатацию в 1961 году. В 1993 г. он был передан МП "Кинотеатр "Космос". В 2009 г. здание кинотеатра перешло в хозяйственное ведение МП "Дворец торжеств". В разные годы обсуждалось размещение в здании МФЦ и детского сада.

В 2020 г. "Космос" был сдан в аренду сроком на пять лет самарскому ООО "Виннер" под размещение магазина. Через три года ООО приватизировало здание (его площадь 1131 кв. м) и участок под ним (2099 кв. м). По условиям договора компания должна была заплатить 9,3 млн руб. с рассрочкой платежа на пять лет.

ООО "Виннер" было создано 18 февраля 2020 года. Общество возглавляет Дмитрий Першин. На момент подачи иска собственниками являлись Евгения Веселова, Вячеслав Попов и Константин Хропов. Последний в 2024-2025 гг. возглавлял Службу мировых судей Самарской области. В марте 2026 г. Хропов и Веселова вышли из числа участников компании.

По данным прокуратуры, в течение всего срока аренды ООО "Виннер" не принимало никаких мер по восстановлению здания и не вело в нем коммерческую деятельность. Первые действия по ремонту здания компания предприняла после обращения с заявлением о приватизации. После выкупа здание было реконструировано, в нем находятся магазин "Магнит", аптека "Вита", Gellert Bar и пункт выдачи Ozon.