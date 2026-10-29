Кинотеатр "Космос" вернут в собственность Самары

Арбитражный суд Самарской области в четверг, 29 октября, удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей вернуть в муниципальную собственность здание бывшего кинотеатра "Космос" в Самаре.
В картотеке дел содержится отметка о том, что иск полностью удовлетворен.
Напомним, иск в начале февраля 2026 г. был подан от имени первого заместителя прокурора Самарской области Игоря Харитонова.
Как ранее рассказали Волга Ньюс в областной прокуратуре, проверка выявила незаконность передачи здания и участка под ним в частную собственность, поскольку федеральное законодательство не допускает приватизацию объектов культуры.
Кинотеатр на 600 мест в п. Управленческий по ул. Сергея Лазо, 16 был введен в эксплуатацию в 1961 году. В 1993 г. он был передан МП "Кинотеатр "Космос". В 2009 г. здание кинотеатра перешло в хозяйственное ведение МП "Дворец торжеств". В разные годы обсуждалось размещение в здании МФЦ и детского сада.
В 2020 г. "Космос" был сдан в аренду сроком на пять лет самарскому ООО "Виннер" под размещение магазина. Через три года ООО приватизировало здание (его площадь 1131 кв. м) и участок под ним (2099 кв. м). По условиям договора компания должна была заплатить 9,3 млн руб. с рассрочкой платежа на пять лет.
ООО "Виннер" было создано 18 февраля 2020 года. Общество возглавляет Дмитрий Першин. На момент подачи иска собственниками являлись Евгения Веселова, Вячеслав Попов и Константин Хропов. Последний в 2024-2025 гг. возглавлял Службу мировых судей Самарской области. В марте 2026 г. Хропов и Веселова вышли из числа участников компании.
По данным прокуратуры, в течение всего срока аренды ООО "Виннер" не принимало никаких мер по восстановлению здания и не вело в нем коммерческую деятельность. Первые действия по ремонту здания компания предприняла после обращения с заявлением о приватизации. После выкупа здание было реконструировано, в нем находятся магазин "Магнит", аптека "Вита", Gellert Bar и пункт выдачи Ozon.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...