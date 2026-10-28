В Самарской области зафиксировали заболевших свиным гриппом

В Роспотребнадзоре рассказали, что в регионе сейчас циркулирует вирус свиного гриппа. Кроме того, за прошедшую неделю , с 19 по 25 октября, незначительно увеличилось число заболевших ОРВИ.

"По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппаА H1N1-2009 (свиной грипп — прим. ред.), вирусов парагриппа, бокавирусов, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов, сезонных коронавирусов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отметили, что в сравнении с прошлой неделей выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 1,7% или на 151 случай и во всех возрастных группах: 0-2 лет на 7,0%, 3-6 лет на 9,1%, 7-14 лет на 0,3%, 15 лет и старше на0,4%.

Всего за прошлую неделю было зарегистрировано 8979 случаев ОРВИ.

"Показатель на 10 т. н. — 28,7, что ниже эпидпорогана 35,8%", — отметили в управлении.

В то же время, по данным Роспотребнадзора, в регионе снизилось число заболевших коронавирусом.

"По итогам прошлой недели показатель заболеваемости составил 1,2на 100 тыс. населения, что на 50% ниже показателя 42 недели. Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 6 административных территориях (Приволжский район, Сызрань, Отрадный, Шенталинский район, Тольятти, Жигулевск)", — сказано в сообщении.