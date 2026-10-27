В Самарской области на трассе М5 открыли площадку отдыха для водителей

На участке строительства и реконструкции трассы М5 "Урал" в Самарской области открыли площадку отдыха для водителей, передает пресс-служба Поволжуправтодора.

Площадка появилась на 1038-м км М5 в Красноярском районе. Расположена она слева по ходу движения и занимает около 5,5 тыс. кв. м. Территория заасфальтирована и оборудована электроосвещением.

Площадка рассчитана на 30 грузовых и легковых автомобилей. Здесь обустроены санитарно-гигиеническая зона, пространство для отдыха и отдельная парковка для людей с ограниченными возможностями. Для проведения технического осмотра автомобилей предусмотрена специальная эстакада. На территории установлены урны, выполнено озеленение и высажены деревья.

На указанном участке дороги М-5 "Урал" интенсивность движения составляет около 18,5 тыс. автомобилей в сутки, из которых порядка 45% — грузовые. Новая площадка позволит водителям сделать перерыв на отдых и при необходимости провести технические работы с транспортным средством. Целью строительства подобной инфраструктуры является создание комфортных и безопасных условий для пользователей дорог, а также адаптирование пространства к их потребностям.

Данный объект реализуется в рамках строительства и реконструкции участка км 1034 — км 1042 автодороги М-5 "Урал" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Напомним, основной целью проекта стала ликвидация одноуровневого пересечения федеральной трассы с региональной автодорогой Красный Яр — Отрадный. На месте прежнего транспортного кольца построили транспортную развязку с путепроводом. Участок реконструировали до параметров категории IБ с четырьмя полосами движения, что позволило увеличить пропускную способность автомагистрали. Кроме того, вблизи села Белозерки возвели надземный пешеходный переход и обустроили линии электроосвещения.

На сегодняшний день на объекте продолжаются работы по переустройству газовых коммуникаций. Общая техническая готовность составляет более 86%. Завершить работы планируется в 2027 году.