В Самарской области на трассе М5 открыли площадку отдыха для водителей

На участке строительства и реконструкции трассы М5 "Урал" в Самарской области открыли площадку отдыха для водителей, передает пресс-служба Поволжуправтодора.
Площадка появилась на 1038-м км М5 в Красноярском районе. Расположена она слева по ходу движения и занимает около 5,5 тыс. кв. м. Территория заасфальтирована и оборудована электроосвещением.
Площадка рассчитана на 30 грузовых и легковых автомобилей. Здесь обустроены санитарно-гигиеническая зона, пространство для отдыха и отдельная парковка для людей с ограниченными возможностями. Для проведения технического осмотра автомобилей предусмотрена специальная эстакада. На территории установлены урны, выполнено озеленение и высажены деревья.
На указанном участке дороги М-5 "Урал" интенсивность движения составляет около 18,5 тыс. автомобилей в сутки, из которых порядка 45% — грузовые. Новая площадка позволит водителям сделать перерыв на отдых и при необходимости провести технические работы с транспортным средством. Целью строительства подобной инфраструктуры является создание комфортных и безопасных условий для пользователей дорог, а также адаптирование пространства к их потребностям.
Данный объект реализуется в рамках строительства и реконструкции участка км 1034 — км 1042 автодороги М-5 "Урал" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Напомним, основной целью проекта стала ликвидация одноуровневого пересечения федеральной трассы с региональной автодорогой Красный Яр — Отрадный. На месте прежнего транспортного кольца построили транспортную развязку с путепроводом. Участок реконструировали до параметров категории IБ с четырьмя полосами движения, что позволило увеличить пропускную способность автомагистрали. Кроме того, вблизи села Белозерки возвели надземный пешеходный переход и обустроили линии электроосвещения.
На сегодняшний день на объекте продолжаются работы по переустройству газовых коммуникаций. Общая техническая готовность составляет более 86%. Завершить работы планируется в 2027 году.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...