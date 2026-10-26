ГТРК "Самара" представит Всероссийский мультимедийный марафон "Гордимся великой Россией"

3 ноября в 9:00 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания даст старт масштабному мультимедийному марафону "Гордимся великой Россией".
Он посвящён Году единства народов России, объявленному Указом президента РФ Владимира Путина. Марафон объединит восемь федеральных округов и десятки регионов — от Дальнего Востока до Калининграда, от северных морей до южных рубежей.
В центре внимания — богатейшая история страны, её культурное многообразие, уникальные традиции и люди, чьи достижения и судьбы становятся предметом национальной гордости.
Зрителей ждут 16 часов большого эфира, сотни историй и одна великая страна. Присоединиться к марафону можно 3 ноября с 9:00 на платформе "СМОТРИМ", а также на сайте ГТРК "Самара" и в сообществе во "ВКонтакте". А чтобы оставаться в курсе всех событий — подписывайтесь на ГТРК "Самара" в МАХ!
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...