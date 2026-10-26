ГТРК "Самара" представит Всероссийский мультимедийный марафон "Гордимся великой Россией"

3 ноября в 9:00 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания даст старт масштабному мультимедийному марафону "Гордимся великой Россией".

Он посвящён Году единства народов России, объявленному Указом президента РФ Владимира Путина. Марафон объединит восемь федеральных округов и десятки регионов — от Дальнего Востока до Калининграда, от северных морей до южных рубежей.

В центре внимания — богатейшая история страны, её культурное многообразие, уникальные традиции и люди, чьи достижения и судьбы становятся предметом национальной гордости.

Зрителей ждут 16 часов большого эфира, сотни историй и одна великая страна. Присоединиться к марафону можно 3 ноября с 9:00 на платформе "СМОТРИМ", а также на сайте ГТРК "Самара" и в сообществе во "ВКонтакте". А чтобы оставаться в курсе всех событий — подписывайтесь на ГТРК "Самара" в МАХ!