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Общество

Высокотехнологичный фронт: самарцы выбирают службу в беспилотных войсках

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском пункте отбора на военную службу по контракту в ВС РФ по Самарской области наблюдается повышенный интерес к новым беспилотным войскам. Ежедневно десятки кандидатов выбирают именно это высокотехнологичное направление, привлекаемые возможностью освоить передовые военные технологии, достойными выплатами и социальными гарантиями.

Фото: "Волжская коммуна"

Служба в беспилотных войсках требует высокой квалификации и внимательности. Современные FPV-дроны оснащаются тепловизорами и ночными модулями, что позволяет эффективно выполнять задачи в любых условиях.

Обучение кандидатов длится от двух до трех месяцев в зависимости от типа летательного аппарата. Специалист по ударным БПЛА Владислав Аракелян отмечает, что подготовка носит комплексный характер.

"Тебе дают ключевые навыки, как правильно работать, чтобы нанести максимальный урон, и чтобы тебя никто не смог перехитрить. Даются навыки маскировки, откуда стоит и, наоборот, не стоит выходить, как подключать связь, — все комплексно объясняют", — рассказал эксперт.

Беспилотные войска предлагают самое высокое денежное довольствие среди всех родов войск — базовая ставка составляет 230 тысяч рублей. Дополнительно военнослужащие получают премии за результативность, а также военнослужащий может воспользоваться возможностью списания долгов до 10 миллионов рублей.

Особые условия предусмотрены и на этапе заключения договора. Инженер пункта отбора на военную службу по контракту в ВС РФ по Самарской области Дмитрий Раджапов подчеркивает: "Только в войсках беспилотных систем действует спецконтракт сроком на один год. Сейчас в Самарской области единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,4 миллиона рублей".

Основные требования к операторам БПЛА: возраст от 18 до 30 лет и состояние здоровья. Специалисты объясняют возрастной ценз тем, что молодые люди быстрее усваивают работу со сложной электроникой. При этом кандидаты старшего возраста также востребованы в беспилотных войсках на должностях связистов и водителей.

Многие новобранцы делают осознанный выбор в пользу БПЛА. Разиф, приехавший из Башкирии и уже подписавший контракт, отметил: "Посоветовали условия контракта, меня все устроило. Выплаты хорошие. Хотел пойти в другие войска, но БПЛА больше заинтересовали".

Записаться на консультацию, пройти медкомиссию и выбрать направление службы можно в пункте отбора на военную службу по контракту в ВС РФ по Самарской области. Он работает ежедневно по адресу: Ленинская, 147. Подробности можно уточнить по телефону: 8-800-2019-117.

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