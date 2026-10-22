Выиграть, чтобы быть вместе: победители конкурса "Это у нас семейное" купили квартиру рядом с бабушкой и дедушкой

Семья Калязиных, Бардиных из Новокуйбышевска Самарской области приобрела трехкомнатную квартиру, воспользовавшись сертификатом на 5 миллионов рублей, полученным за победу во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Всего 60 семей-победителей стали обладателями сертификатов, денежные средства им на счет поступили в сентябре. Средства можно направить на улучшение жилищных условий: покупку дома, квартиры, земельного участка, строительство жилого помещения, а также уплату ипотечного кредита или внесение первоначального взноса при получении ипотеки.

Калязины, Бардины из Новокуйбышевска купили трехкомнатную квартиру в пешей доступности от дома бабушки и дедушки и сейчас готовятся к переезду. В семье двое детей — дочь и сын, и теперь у каждого из них будет свое пространство для развития, занятий, творчества. Семья любит собираться вместе, исполняя любимые песни под дедушкину гитару, играя в настольные игры и собирая пазлы. А теперь, когда родители с детьми станут ближе к дому бабушки и дедушки, возможностей встречаться будет больше.

О покупке нового жилья в семье задумывались давно. Дети Варвара и Роман учатся в школе, у каждого есть свои увлечения, для которых нужно пространство. Варвара — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, Роман занимается единоборствами и играет в шахматы. Родителям хотелось, чтобы дети могли спокойно готовиться к урокам, заниматься любимыми делами и отдыхать в собственных комнатах. Как распорядиться главным призом, обсуждали на семейном совете. Среди вариантов был загородный дом, но в итоге решили остаться в Новокуйбышевске — рядом с бабушкой и дедушкой. Подходящую квартиру нашли всего в пяти минутах ходьбы от дома бабушки и дедушки.

"Для нас важно быть рядом с родителями, иметь возможность помогать друг другу каждый день. Бабушка и дедушка сразу сказали, что будут счастливы, если мы найдем жилье, где у детей появится свое пространство, а все мы будем поближе к ним. Они очень помогли нам с поиском. Для нас с женой это чувство опоры и уверенности в завтрашнем дне", — рассказал Дмитрий Калязин.

Еще одним важным фактором при выборе стала близость квартиры к школе, спортивным секциям и местам для прогулок. Она уже с ремонтом и готова для жизни. Сейчас семья заказала мебель и планирует ее расстановку. Дети тоже участвуют в подготовке к переезду и уже решили, что хотят видеть в своих комнатах.

"Варюша говорит, что в ее комнате обязательно будет место для ее спортивных наград и отдыха. Роман мечтает о большом столе, за которым можно и учиться, и играть в шахматы, а еще хочет свой спортивный уголок. Они оба ждут, когда смогут пригласить бабушек и дедушек в гости и показать им свои комнаты. Конечно, они мечтали об этом, но не думали, что все получится так быстро", — поделился папа Дмитрий.

В команде Калязиных, Бардиных объединились три поколения: Дмитрий с супругой Юлией, их дети Варвара и Роман, дедушка Иван Григорьевич и бабушка Елена Михайловна. Присоединиться к "Это у нас семейное" им посоветовали друзья — семья Шустовых из Самары, уже участвовавшие в первом сезоне.

Тогда Калязины тоже начали готовиться, но остановились на регистрации и видеовизитке. Ко второму сезону снова обсудили эту идею дома и решили попробовать. Семья и раньше любила собираться за чаем, играть в настольные игры и складывать большие пазлы. Конкурс стал поводом проводить больше времени вместе и пробовать занятия, за которые прежде не брались. Впереди оказались окружной полуфинал в Уфе, финал в Москве и награждение в День семьи, любви и верности.

"Самое яркое воспоминание — финал. Несмотря на конкуренцию, каждый чувствовал себя частью большой "семьи семей", как говорит наш Президент. Когда объявили нашу победу, другие участники поздравляли, радовались за нас. Мы понимали, что сертификат на 5 миллионов рублей — это уже реальная возможность изменить жизнь, улучшить пространство для роста и развития детей. И все родственники были невероятно рады, что у нас получилось", — вспоминает глава семейства.

О покупке квартиры родные говорят фразой: "Россия — страна возможностей, и здесь мечты сбываются!", а первой мечтой, которая осуществилась еще в полуфинале, стало совместное исполнение песни "День семьи" авторства дедушки Ивана Григорьевича Бардина — детского поэта, автора стихов и песен.

Он выступает в библиотеках, детских садах и школах, а дома его произведения читают и поют вместе. Среди его песен есть и детская "Дом для друзей", и в новой квартире семья тоже хочет чаще принимать гостей, в том числе друзей, с которыми познакомились на конкурсе "Это у нас семейное".

"Все настолько подружились, что, если кто-нибудь едет в другой регион, его всегда встретят и подскажут, куда сходить, что посмотреть. Мы тоже встретили много замечательных семей. Если кто-то будет проездом в Самарской области, всегда будем рады новым встречам. В новом доме хотим сохранить наши традиции: собираться за большим столом, играть, читать книги дедушки и петь его песни", — рассказал Дмитрий.