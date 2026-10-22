"Т Плюс" совместно с ОНФ реализуют пилотный проект благоустройства после перекладки теплосетей

Руководство Самарского филиала "Т Плюс" провело рабочую встречу с активистами Народного фронта. Основная тема — организационные вопросы восстановления благоустройства после ремонта теплосетей. Итогом встречи стало решение о реализации в 2027 году совместного пилотного проекта, призванного повысить эффективность взаимодействия энергетиков, старших по домам и представителей городской администрации.
Участники встречи обсудили необходимость фиксации состояния дворовых территорий перед началом ремонта и после восстановления благоустройства. Для удобства общения представителей подрядных организаций с собственниками жилья была рассмотрена возможность создания оперативного канала коммуникации. Также было предложено разрабатывать схемы движения автотранспорта при проведении ремонтных работ для каждого объекта перекладки. Все собранные инициативы планируется в ближайшее время представить на согласование городской администрации.
"Нашим приоритетом является восстановление внешнего облика территории в полном соответствии с требованиями по благоустройству. Далеко не всегда это означает, что двор станет таким же, как был прежде. Нередко парковки, гаражи, спортивные объекты или детские игровые комплексы размещены в охранных зонах теплосетей, что затрудняет доступ ремонтного персонала к трубопроводам и создаёт угрозу жизни и здоровью горожан. В случае согласования рассмотренных инициатив программа благоустройства следующего года найдёт отклик у многих жителей областной столицы", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Совместный пилотный проект "Т Плюс" и ОНФ в 2027 году планируется реализовать при втором этапе обновления теплосети в 14 микрорайоне Самары.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.