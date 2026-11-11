Платить за мусор по новым нормативам самарцы будут с 2027 года

Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов планируется ввести в Самарской области с июля 2027 года. Такие данные приведены в проекте территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной для общественного обсуждения.

Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов планируется ввести в Самарской области с июля 2027 года. Такие данные приведены в проекте территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной для общественного обсуждения.

Напомним, действующий норматив накопления ТКО был установлен приказом министерства энергетики и ЖКХ региона от 19 декабря 2016 года. В городах он составляет 2,35 куб. м в год для жителя многоквартирного дома, в индивидуальном жилом доме - 2,81 куб. м. В районах эти нормативы составляют 1,95 и 2,7 куб. м, соответственно. В 2018 г. норматив был пересчитан с "подушевого" в "пометровый" - 0,091 куб. м на 1 кв. м. По нему оплачивают услугу жильцы многоквартирных домов, в то время как владельцы частных домов платят по количеству проживающих.

При этом регоператор и его подрядчики учитывают ТКО в тоннах, а не в кубометрах.

В обновленном проекте территориальной схемы обращения с ТКО указывается, что нормативы в показателях массы закреплены только для банков, финансовых учреждений, рынков, вокзалов, портов и аэропортов, парков отдыха, зоопарков, садоводческих кооперативов, садово-огородных товариществ, учреждений религиозного культа и ряда других. Для остальных же категорий нормативы приведены с учетом расчетного коэффициента плотности, который, согласно действующей территориальной схеме, определен в 123 кг/куб. м.

Чтобы установить корректный показатель плотности и использовать его в расчетах, необходимо провести натурные сезонные замеры, при которых измеряются как масса, так и объем отходов, поясняется в документах к терсхеме.

Такие замеры планируется провести в 2026-2027 годах. По их результатам до 1 июля 2027 г. должны быть установлены новые нормативы накопления ТКО. На их основании будет определен расчетный коэффициент плотности ТКО, используемый в целях коммерческого учета, указывается в документах.

Из данных, приведенных в проекте терсхемы, можно предположить, что норматив может несколько увеличиться. Так, указывается, что расчетная масса образования ТКО, определенная на основе действующих нормативов, за 2025 г. составляет 1,178 млн тонн. Фактически же измеренная масса образования ТКО за этот год составляет 1,189 млн тонн.

Отметим, что замеры для корректировки норматива в Самарской области уже пытались провести дважды. В 2019 г. власти заказывали проведение замеров Самарскому государственному техническому университету. В итоге к методике и результатам измерений возникло много вопросов.

В 2025 г. были объявлены новые торги на проведение замеров. Их победителем было признано "ВВС-групп" из Екатеринбурга. Однако контракт был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением.