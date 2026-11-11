Музей Рязанова подготовил праздничную программу ко дню рождения Эльдара Рязанова

Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года. В день рождения знаменитого советского и российского режиссерам музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий. Они пройдут в среду, 18 числа.

В 14:00 в музее пройдет лекция-обсуждение "Наш Рязанов" (12+). Мероприятие проведут историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

"Эльдар Рязанов — необъятная личность. В его ипостасях легко запутаться: режиссер, телеведущий, поэт, педагог… и это далеко не все. При этом Эльдар Александрович никогда не терял связь со зрителем.

— Мы считаем, что у каждого из нас есть свой Рязанов, — говорят сотрудники музея. — Для одних важна комедийная составляющая его картин, для других — драматическая, для третьих — музыкальная и так далее. Мы хотим поделиться своими личными открытиями в изучении биографии и творчества Эльдара Александровича".

Какие проблемы в фильмах мастера актуальны сегодня? Как относились к его творчеству за рубежом? Эти и многие другие вопросы станут предметом общего обсуждения сотрудников музея и посетителей.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 в музее начнется мастер-класс "Больше, чем бумага: создаем авторский коллаж" (12+). Его проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Коллаж — уникальный прием в изобразительном искусстве, который позволяет на одной основе соединить совершенно разные по цвету, настроению и фактуре материалы. Кинематографисты и художники не случайно называли эту технику "прессованным фильмом". Коллажи активно создавал известный кинодокументалист Василий Катанян — близкий друг Эльдара Рязанова.

На занятии дети смогут почувствовать себя настоящими художниками и реализовать самые смелые творческие идеи. Они создадут авторские коллажи из афиш фильмов Эльдара Рязанова и фотографий предметов, которые хранит музей. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 19:00 в кинотеатре "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) состоится публичная презентация концепции развития Музея Рязанова и показ фильма "Гараж" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".

С лета 2026 года Музей Рязанова реализует проект по формированию концепции развития будущего музейного пространства, которое займет все три этажа здания, будет отвечать современным музейным стандартам и запросам аудитории. Для этого в июне сотрудники провели общественную встречу с участием Ирины Свиридовой (исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина), Анны Власовой (директор Туристского информационного центра Самарской области), Марии Корсун (старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета) и Вячеслава Вербового (старший научный сотрудник Музея Рязанова). Затем в июле и октябре прошли установочные и проектировочные стратегические сессии. В них приняли участие федеральные эксперты в области музейного проектирования (основатель Школы прикладной музеологии Иван Гринько и культурный антрополог Анна Шевцова) и ведущие киноведы страны (историк кино и анимации Станислав Дединский и программный директор кинофестивалей "Окно в Европу" и "Горький fest" Андрей Апостолов).

"Наш музей должен развиваться. Коллективу интересно не только поддерживать текущую деятельность, но и двигаться дальше, искать новые форматы, меняться, — говорит директор музея Анастасия Чекмасова. — Работа над концепцией стала для нас очень важным этапом. Проведенные стратегические сессии и встречи помогли по-новому оценить возможности музея, обозначить проблемы, найти точки роста и понять, в каком направлении мы хотим двигаться. Особенно ценно было услышать мнения экспертов и представителей музейного сообщества. Конечно, концепция — это не конечный результат, а начало большой работы".

По итогам встреч и внутренней работы сотрудники сформулировали миссию и ценности музея, определили его цели, задачи, направления и приоритеты развития. В день рождения режиссера команда проекта презентует концепцию развития Музея Рязанова и расскажет гостям о планах институции на ближайшие 7 лет, уделив отдельное внимание 2027 году и празднованию 100-летия со дня рождения Эльдара Рязанова.

"Для нас 100-летие Рязанова — серьезный повод осмыслить наследие любимого режиссера. Особенно хочется обратить внимание на те стороны его творчества, которые обычно остаются в тени кинокомедий: работа на телевидении, писательство, преподавание, — поясняет старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. — Мы хотим показать, что творчество Эльдара Александровича способно помочь современному человеку найти себя в стремительно меняющемся мире".

Завершится вечер показом известной сатирической трагикомедии Эльдара Рязанова "Гараж" (1979, 12+).

Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.