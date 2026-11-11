Музей Рязанова подготовил праздничную программу ко дню рождения Эльдара Рязанова

Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года. В день рождения знаменитого советского и российского режиссерам музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий. Они пройдут в среду, 18 числа.
В 14:00 в музее пройдет лекция-обсуждение "Наш Рязанов" (12+). Мероприятие проведут историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
"Эльдар Рязанов — необъятная личность. В его ипостасях легко запутаться: режиссер, телеведущий, поэт, педагог… и это далеко не все. При этом Эльдар Александрович никогда не терял связь со зрителем.
— Мы считаем, что у каждого из нас есть свой Рязанов, — говорят сотрудники музея. — Для одних важна комедийная составляющая его картин, для других — драматическая, для третьих — музыкальная и так далее. Мы хотим поделиться своими личными открытиями в изучении биографии и творчества Эльдара Александровича".
Какие проблемы в фильмах мастера актуальны сегодня? Как относились к его творчеству за рубежом? Эти и многие другие вопросы станут предметом общего обсуждения сотрудников музея и посетителей.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 16:00 в музее начнется мастер-класс "Больше, чем бумага: создаем авторский коллаж" (12+). Его проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.
Коллаж — уникальный прием в изобразительном искусстве, который позволяет на одной основе соединить совершенно разные по цвету, настроению и фактуре материалы. Кинематографисты и художники не случайно называли эту технику "прессованным фильмом". Коллажи активно создавал известный кинодокументалист Василий Катанян — близкий друг Эльдара Рязанова.
На занятии дети смогут почувствовать себя настоящими художниками и реализовать самые смелые творческие идеи. Они создадут авторские коллажи из афиш фильмов Эльдара Рязанова и фотографий предметов, которые хранит музей. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 19:00 в кинотеатре "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) состоится публичная презентация концепции развития Музея Рязанова и показ фильма "Гараж" (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта "Музей Рязанова 2.0".
С лета 2026 года Музей Рязанова реализует проект по формированию концепции развития будущего музейного пространства, которое займет все три этажа здания, будет отвечать современным музейным стандартам и запросам аудитории. Для этого в июне сотрудники провели общественную встречу с участием Ирины Свиридовой (исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина), Анны Власовой (директор Туристского информационного центра Самарской области), Марии Корсун (старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета) и Вячеслава Вербового (старший научный сотрудник Музея Рязанова). Затем в июле и октябре прошли установочные и проектировочные стратегические сессии. В них приняли участие федеральные эксперты в области музейного проектирования (основатель Школы прикладной музеологии Иван Гринько и культурный антрополог Анна Шевцова) и ведущие киноведы страны (историк кино и анимации Станислав Дединский и программный директор кинофестивалей "Окно в Европу" и "Горький fest" Андрей Апостолов).
"Наш музей должен развиваться. Коллективу интересно не только поддерживать текущую деятельность, но и двигаться дальше, искать новые форматы, меняться, — говорит директор музея Анастасия Чекмасова. — Работа над концепцией стала для нас очень важным этапом. Проведенные стратегические сессии и встречи помогли по-новому оценить возможности музея, обозначить проблемы, найти точки роста и понять, в каком направлении мы хотим двигаться. Особенно ценно было услышать мнения экспертов и представителей музейного сообщества. Конечно, концепция — это не конечный результат, а начало большой работы".
По итогам встреч и внутренней работы сотрудники сформулировали миссию и ценности музея, определили его цели, задачи, направления и приоритеты развития. В день рождения режиссера команда проекта презентует концепцию развития Музея Рязанова и расскажет гостям о планах институции на ближайшие 7 лет, уделив отдельное внимание 2027 году и празднованию 100-летия со дня рождения Эльдара Рязанова.
"Для нас 100-летие Рязанова — серьезный повод осмыслить наследие любимого режиссера. Особенно хочется обратить внимание на те стороны его творчества, которые обычно остаются в тени кинокомедий: работа на телевидении, писательство, преподавание, — поясняет старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. — Мы хотим показать, что творчество Эльдара Александровича способно помочь современному человеку найти себя в стремительно меняющемся мире".
Завершится вечер показом известной сатирической трагикомедии Эльдара Рязанова "Гараж" (1979, 12+).
Проект "Музей Рязанова 2.0" реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!