В музее Рязанова пройдет встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза"

На этой неделе в музее Эльдара Рязанова пройдет встреча семинара "Читать "Кино", детская экскурсия и интерактив, передает пресс-служба учреждения.

В четверг, 22 октября, в 19:00 в музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара "Читать "Кино" Делеза" (16+). Тема — "Видимо невидимо: тайна кино-кадра глазами Делеза" (16+). Куратор проекта и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Что такое кадр в фильме? Может ли он быть уподоблен живописному полотну? Или он ближе к театральной сцене? Кадр следует смотреть или читать? Эти наивные вопросы, как показал Жиль Делез во второй главе книги "Кино" (16+), порой влекут за собой неочевидные ответы. Игра видимого и невидимого в кадре, его глубина, двойственность и ограничения — все это располагает к тому, чтобы отнестись к вопросу "кадр в кино" со всей философской ответственностью.

На второй встрече открытого семинара участники обсудят первый параграф из второй главы книги — "Кадр и план, кадрирование и раскадровка". Также будет рассмотрен последний параграф из первой главы, которая разбиралась на встрече в сентябре. Кроме обсуждения текста Делеза мероприятие будет сопровождаться показами эпизодов из фильмов, которые упоминаются в книге — это проиллюстрирует материал и прояснит мысли французского философа. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 24 октября, в 14:00 состоится экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Во вторник, и27 октября, в 14:00 пройдет интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие — 250 рублей. Билет можно приобрести предварительно по Пушкинской карте.