Музей Рязанова проведет интерактив для детей "Птичка учится летать"

Музей Рязанова анонсировал мероприятия на ближайшую неделю: пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+), интерактив для детей и экскурсия.
В субботу, 7 ноября, с 10:00 до 18:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+). Показы приурочены к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.
"Живой музей: детство в запасной столице" — проект Музея Эльдара Рязанова, реализованный к 75-летию Победы. Это дань памяти и уважения куйбышевцам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Таким ребенком был и Эльдар Рязанов — в 1941 году его вместе с семьей эвакуировали в наш город. В своих интервью он много рассказывал об этом времени: о встрече с председателем президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым, посещении Большого театра и Театра музыкальной комедии, о введении карточной системы и учебе в школе. Эти впечатления стали центральной частью одного из залов музея — "Куйбышев — запасная столица".
Фильмы помогают взглянуть на военные годы глазами сверстников Рязанова, которые жили и до сих пор живут в нашем городе. Повседневная жизнь детей тылового Куйбышева, их мечты и надежды, увлечения и трудности уникальны. Посетители услышат воспоминания Владимира Чудайкина, Бориса Кожина, а также людей самых разных профессий. Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Также в субботу, 7 ноября, в 14:00 состоится интерактивное занятие для детей "Птичка учится летать" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. На занятии дети узнают о подвижной бумажной аппликации. Это направление декоративно-прикладного искусства позволяет создавать иллюзию движения статичных деталей. Отдельные элементы изображения крепятся к основе так, что их можно приводить в движение с помощью простых механизмов. Такая техника развивает моторику, фантазию и пространственное мышление.
"Направление появилось с распространением бумаги, — рассказывает Елена Шатилова. — Точная дата и авторство техники не зафиксированы в исторических источниках. Можно предположить, что она возникла в период общего интереса к работе с бумагой, то есть в XX веке".
В практической части участники сделают поделку в виде птички с подвижными крыльями. Готовая игрушка может стать интерактивным подарком или элементом игры. А еще дети придумают ей имя, уникальный характер и необычную историю появления. Рекомендованный возраст для комфортного посещения: от 7 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 8 ноября, в 14:00 пройдет интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Также напоминаем, что в среду, 4 ноября, музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2026" и праздновании Дня народного единства. В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская кукольных нарядов" (6+). Встреча посвящена традициям народного костюма — сотрудники музея расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, о различиях праздничной и повседневной одежды, об уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, а затем раскрасят и соберут детали наряда, подберут цвета и узоры. У каждого получится своя поделка с неповторимым образом, которую можно будет забрать с собой.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В 17:00 пройдет экскурсия "Дом Залесова. После заката" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили?
У посетителей будет уникальная возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!