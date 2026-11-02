Музей Рязанова проведет интерактив для детей "Птичка учится летать"

Музей Рязанова анонсировал мероприятия на ближайшую неделю: пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+), интерактив для детей и экскурсия.

В субботу, 7 ноября, с 10:00 до 18:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+). Показы приурочены к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

"Живой музей: детство в запасной столице" — проект Музея Эльдара Рязанова, реализованный к 75-летию Победы. Это дань памяти и уважения куйбышевцам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Таким ребенком был и Эльдар Рязанов — в 1941 году его вместе с семьей эвакуировали в наш город. В своих интервью он много рассказывал об этом времени: о встрече с председателем президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым, посещении Большого театра и Театра музыкальной комедии, о введении карточной системы и учебе в школе. Эти впечатления стали центральной частью одного из залов музея — "Куйбышев — запасная столица".

Фильмы помогают взглянуть на военные годы глазами сверстников Рязанова, которые жили и до сих пор живут в нашем городе. Повседневная жизнь детей тылового Куйбышева, их мечты и надежды, увлечения и трудности уникальны. Посетители услышат воспоминания Владимира Чудайкина, Бориса Кожина, а также людей самых разных профессий. Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Также в субботу, 7 ноября, в 14:00 состоится интерактивное занятие для детей "Птичка учится летать" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. На занятии дети узнают о подвижной бумажной аппликации. Это направление декоративно-прикладного искусства позволяет создавать иллюзию движения статичных деталей. Отдельные элементы изображения крепятся к основе так, что их можно приводить в движение с помощью простых механизмов. Такая техника развивает моторику, фантазию и пространственное мышление.

"Направление появилось с распространением бумаги, — рассказывает Елена Шатилова. — Точная дата и авторство техники не зафиксированы в исторических источниках. Можно предположить, что она возникла в период общего интереса к работе с бумагой, то есть в XX веке".

В практической части участники сделают поделку в виде птички с подвижными крыльями. Готовая игрушка может стать интерактивным подарком или элементом игры. А еще дети придумают ей имя, уникальный характер и необычную историю появления. Рекомендованный возраст для комфортного посещения: от 7 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 8 ноября, в 14:00 пройдет интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также напоминаем, что в среду, 4 ноября, музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2026" и праздновании Дня народного единства. В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская кукольных нарядов" (6+). Встреча посвящена традициям народного костюма — сотрудники музея расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, о различиях праздничной и повседневной одежды, об уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, а затем раскрасят и соберут детали наряда, подберут цвета и узоры. У каждого получится своя поделка с неповторимым образом, которую можно будет забрать с собой.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 17:00 пройдет экскурсия "Дом Залесова. После заката" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили?

У посетителей будет уникальная возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.