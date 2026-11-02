16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музей Рязанова проведет интерактив для детей "Птичка учится летать" Лилия Сафонова превращает живописный хаос в "Нечёткую логику" Сбер и Третьяковская галерея в Самаре приоткроют завесу "Воображаемого космоса" с помощью ИИ От иконы до "Черного квадрата": как в самарской Третьяковке представили воображаемый космос Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу на "Ночь искусств"

Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова проведет интерактив для детей "Птичка учится летать"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Музей Рязанова анонсировал мероприятия на ближайшую неделю: пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+), интерактив для детей и экскурсия.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 7 ноября, с 10:00 до 18:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдут показы документальных фильмов из цикла "Детство в Запасной столице" (12+). Показы приурочены к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

"Живой музей: детство в запасной столице" — проект Музея Эльдара Рязанова, реализованный к 75-летию Победы. Это дань памяти и уважения куйбышевцам, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Таким ребенком был и Эльдар Рязанов — в 1941 году его вместе с семьей эвакуировали в наш город. В своих интервью он много рассказывал об этом времени: о встрече с председателем президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым, посещении Большого театра и Театра музыкальной комедии, о введении карточной системы и учебе в школе. Эти впечатления стали центральной частью одного из залов музея — "Куйбышев — запасная столица".

Фильмы помогают взглянуть на военные годы глазами сверстников Рязанова, которые жили и до сих пор живут в нашем городе. Повседневная жизнь детей тылового Куйбышева, их мечты и надежды, увлечения и трудности уникальны. Посетители услышат воспоминания Владимира Чудайкина, Бориса Кожина, а также людей самых разных профессий. Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Также в субботу, 7 ноября, в 14:00 состоится интерактивное занятие для детей "Птичка учится летать" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова. На занятии дети узнают о подвижной бумажной аппликации. Это направление декоративно-прикладного искусства позволяет создавать иллюзию движения статичных деталей. Отдельные элементы изображения крепятся к основе так, что их можно приводить в движение с помощью простых механизмов. Такая техника развивает моторику, фантазию и пространственное мышление.

"Направление появилось с распространением бумаги, — рассказывает Елена Шатилова. — Точная дата и авторство техники не зафиксированы в исторических источниках. Можно предположить, что она возникла в период общего интереса к работе с бумагой, то есть в XX веке".

В практической части участники сделают поделку в виде птички с подвижными крыльями. Готовая игрушка может стать интерактивным подарком или элементом игры. А еще дети придумают ей имя, уникальный характер и необычную историю появления. Рекомендованный возраст для комфортного посещения: от 7 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 8 ноября, в 14:00 пройдет интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также напоминаем, что в среду, 4 ноября, музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2026" и праздновании Дня народного единства. В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская кукольных нарядов" (6+). Встреча посвящена традициям народного костюма — сотрудники музея расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, о различиях праздничной и повседневной одежды, об уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, а затем раскрасят и соберут детали наряда, подберут цвета и узоры. У каждого получится своя поделка с неповторимым образом, которую можно будет забрать с собой.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 17:00 пройдет экскурсия "Дом Залесова. После заката" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили?

У посетителей будет уникальная возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

Осколки авангарда: смотрим выставку "Идите по моему следу" в галерее "Виктория"

Осколки авангарда: смотрим выставку "Идите по моему следу" в галерее "Виктория"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6