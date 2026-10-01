В музее Рязанова режиссер и сценарист Катерина Горбачева представит фильм "Мамин блюз"

В субботу, 10 октября, в 16:00 пройдет мероприятие просветительского проекта музея Эльдара Рязанова "Берегись кино" (12+). Посетителей ждет показ фильма "Мамин блюз" (18+), который представят режиссер, сценарист картины Катерина Горбачева и актриса, исполнительница главной роли Кадрия Валиева.

Психологический триллер "Мамин блюз" (2025, 18+) вышел в широкий прокат 1 октября 2026 года. Картина рассказывает историю молодой женщины, оказавшейся в состоянии послеродовой депрессии. На фоне повседневной жизни, семейных ожиданий и давления окружающих постепенно разворачивается драма, в которой материнство становится не только источником любви, но и серьезным испытанием. Этот фильм предлагает зрителю не готовые ответы, а возможность заглянуть внутрь семейного кризиса и увидеть, что происходит с человеком, когда его внутреннее состояние остается незамеченным теми, кто находится рядом.

"Истории, основанные на реальных событиях, снимать сложнее всего, — рассказывает режиссер. — Нужно сохранить правду, но не впасть в назидательность. Мы хотели показать, как одиночество, давление общества и непонимание близких могут сломать человека".

Для Катерины Горбачевой "Мамин блюз" стал первым полнометражным художественным фильмом (до этого она работала с социально значимой тематикой в короткометражном кино). Съемочный период занял всего 10 дней, при этом продолжительность смен доходила до 14 часов. В производстве картины приняли участие более 20 человек из Архангельской области — жители Котласа, Каргополя и Вельска.

В главных ролях — московские и татарские актеры Кадрия Валиева, Екатерина Иванова, Мигалим Факильдинов и Дарья Тарасова. Особое место в картине занимает четырехлетний житель Каргополя Тимур Малыгин, сыгравший сына главной героини. Он не проходил традиционный репетиционный процесс и не имел прописанных реплик — создатели картины сознательно позволили ребенку оставаться максимально естественным перед камерой.

Еще до выхода в российский прокат "Мамин блюз" уже получил профессиональное признание. Фильм был удостоен награды "Лучший сценарий полнометражного фильма" на международном Chambal International Film Festival в Индии. Еще одну награду за сценарий лента получила на международном кинофестивале "Сделано женщинами". Международное жюри под председательством актрисы Елены Лядовой отметило работу Горбачевой за "глубокий психологизм и честность в изображении семейного кризиса".

На встрече проекта "Берегись кино" Катерина Горбачева и Кадрия Валиева представят фильм, а после показа обсудят его вместе со зрителями. Партнерская площадка и место проведения мероприятия — кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.