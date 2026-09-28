Самарская губерния в лицах и артефактах: в СОУНБ новая масштабная выставка

В четверг, 1 октября, в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие комплексной выставки, которая проведет посетителей почти через два столетия культурной жизни региона. Экспозиция станет третьей и заключительной частью историко-документального просветительского проекта "Самарская губерния в лицах", посвященного 175-летию губернии.

Выставка призвана показать, как творчество формировало уникальный культурный код и идентичность Самарского края.

На экспозиции будут представлены редкие архивные документы, фотографии, театральные афиши и костюмы, уникальные нотные записи и другие артефакты искусства. Путешествие по истории региона начнется с рассказа об историческом аспекте развития культуры. Богатейшее литературное наследие Самары и губернии в экспозиции представят рукописи и прижизненные издания произведений таких классиков, как Максим Горький, Алексей Толстой, Сергей Аксаков. Особое внимание будет уделено творчеству самарских писателей и поэтов.

Уникальный раздел выставки посвящен эвакуации Большого театра СССР в Куйбышев во время Великой Отечественной войны. Посетители увидят экспонаты, связанные с судьбой ведущих театров Самарской губернии, узнают историю легендарного цирка "Олимп", где выступал Федор Шаляпин, и смогут проследить эволюцию циркового искусства в Самаре.

История живописи на выставке охватит период от полотен Ильи Репина до работ художников советского периода и современности. Архитектурное наследие Самары отразят фотографии знаковых зданий, являющихся визитной карточкой города.

Выставка подготовлена при участии Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, Агентства социокультурных технологий.