В галерее "Виктория" откроется выставка "Идите по моему следу"

В четверг, 24 сентября, в галерее "Виктория" будет презентована выставка "Идите по моему следу" (12+). Она продлится до 14 февраля 2027 ода.
Выставка посвящена взаимосвязям между самарским искусством и мировыми художественными процессами. В концепции экспозиции галерея выступает как порт — место встречи локального и глобального контекстов, обмена идеями, художественными практиками и знаниями. Через этот порт самарское искусство отправляется в другие регионы и страны, а в Самару прибывают произведения и художественные идеи со всего мира.
Экспозиция объединяет произведения российских и зарубежных авторов из коллекций фонда V–A–C и галереи "Виктория" и предлагает проследить, как художественные идеи перемещаются между странами, городами и поколениями, меняясь под воздействием локального контекста.
"Произведения искусства подобны кораблям, которые странствуют между портами-музеями, влекомые течениями и ветрами. Океан мирового искусства наводнен судами всех видов и мастей, но лишь немногие оставляют в нем неизгладимый след — в их кильватере продолжают идти художники, отделенные друг от друга десятилетиями и тысячами километров". — анонсируют организаторы.
Выставка рассматривает историю искусства как систему постоянного движения и обмена. Художественные идеи не существуют в изоляции: они распространяются через выставки, книги и журналы, личные контакты и образовательные связи, иногда доходят до художников спустя годы и претерпевают существенные изменения по пути. Одни художественные течения получают продолжение далеко от места своего возникновения, другие становятся отправной точкой для формирования самостоятельных локальных практик.
Выставка занимает два этажа Галереи. Зал B становится тематической площадкой для общения, игр и творческого погружения в контекст проекта. Экспозиция в Зале C разделена на несколько тематических разделов и позволяет проследить происхождение и циркуляцию художественных идей через диалог произведений из коллекций Галереи "Виктория" и фонда V–A–C.
Зрители увидят более 30 произведений искусства из коллекций V–A–C и Галереи "Виктория", а также частных собраний самарских художников. Собрание охватывает широкий период с конца XIX по начало XXI века и представляет знаковые работы признанных классиков — Ивана Айвазовского, Александры Экстер, Зинаиды Серебряковой; наряду с влиятельными образцами мирового современного искусства — Пьеро Мандзони, Алигьеро Боэтти, Синди Шерман, Романа Опалки, Зигмара Польке и других. Выставка знакомит и с произведениями самарских авторов разных поколений — от современных классиков Николая Шеина, Вадима Сушко, Валентина Пурыгина; до имен, взошедших на российскую сцену в XXI веке: Оксаны Стоговой, Владимира Логутова, Александра Филимонова, Дарьи Емельяновой и других.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!