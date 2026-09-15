В галерее "Виктория" откроется выставка "Идите по моему следу"

В четверг, 24 сентября, в галерее "Виктория" будет презентована выставка "Идите по моему следу" (12+). Она продлится до 14 февраля 2027 ода.

Выставка посвящена взаимосвязям между самарским искусством и мировыми художественными процессами. В концепции экспозиции галерея выступает как порт — место встречи локального и глобального контекстов, обмена идеями, художественными практиками и знаниями. Через этот порт самарское искусство отправляется в другие регионы и страны, а в Самару прибывают произведения и художественные идеи со всего мира.

Экспозиция объединяет произведения российских и зарубежных авторов из коллекций фонда V–A–C и галереи "Виктория" и предлагает проследить, как художественные идеи перемещаются между странами, городами и поколениями, меняясь под воздействием локального контекста.

"Произведения искусства подобны кораблям, которые странствуют между портами-музеями, влекомые течениями и ветрами. Океан мирового искусства наводнен судами всех видов и мастей, но лишь немногие оставляют в нем неизгладимый след — в их кильватере продолжают идти художники, отделенные друг от друга десятилетиями и тысячами километров". — анонсируют организаторы.

Выставка рассматривает историю искусства как систему постоянного движения и обмена. Художественные идеи не существуют в изоляции: они распространяются через выставки, книги и журналы, личные контакты и образовательные связи, иногда доходят до художников спустя годы и претерпевают существенные изменения по пути. Одни художественные течения получают продолжение далеко от места своего возникновения, другие становятся отправной точкой для формирования самостоятельных локальных практик.

Выставка занимает два этажа Галереи. Зал B становится тематической площадкой для общения, игр и творческого погружения в контекст проекта. Экспозиция в Зале C разделена на несколько тематических разделов и позволяет проследить происхождение и циркуляцию художественных идей через диалог произведений из коллекций Галереи "Виктория" и фонда V–A–C.

Зрители увидят более 30 произведений искусства из коллекций V–A–C и Галереи "Виктория", а также частных собраний самарских художников. Собрание охватывает широкий период с конца XIX по начало XXI века и представляет знаковые работы признанных классиков — Ивана Айвазовского, Александры Экстер, Зинаиды Серебряковой; наряду с влиятельными образцами мирового современного искусства — Пьеро Мандзони, Алигьеро Боэтти, Синди Шерман, Романа Опалки, Зигмара Польке и других. Выставка знакомит и с произведениями самарских авторов разных поколений — от современных классиков Николая Шеина, Вадима Сушко, Валентина Пурыгина; до имен, взошедших на российскую сцену в XXI веке: Оксаны Стоговой, Владимира Логутова, Александра Филимонова, Дарьи Емельяновой и других.