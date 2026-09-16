В Самарской области газифицирован логистический парк "Преображенка-2"

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 8,5 км от сельского поселения Лопатино Волжского района до территории логистического парка "Преображенка-2" и подключили к сетевому газоснабжению первого резидента площадки.

В рамках торжественного мероприятия подключена котельная первого резидента логистического парка. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, начальник управления по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз" Ильмир Зарипов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский, руководитель центрального межрегионального координационного совета Партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Андрей Парфенов, генеральный директор подключенного предприятия ООО "Автомобильная компания" Юрий Крылов.

"Новый газопровод открывает для резидентов "Преображенки-2" доступ к надежному газоснабжению — это важное условие для быстрого запуска новых предприятий, для устойчивого развития региона и привлечения новых инвестиций. Правительство Самарской области во главе с губернатором последовательно работает над тем, чтобы наши преференциальные инвестиционные площадки получали необходимую инфраструктуру, а бизнес — все условия для реализации своих масштабных планов. Уверен, что сегодняшнее событие даст серьезный импульс развитию логистического парка и повысит интерес со стороны потенциальных резидентов. Благодарим компанию "Газпром" за стратегическое партнерство в укреплении промышленного потенциала Самарской области!", — прокомментировал Павел Финк.

"Проект газификации промышленного парка в Самарской области реализован в рамках Программы развития газоснабжения и газификации ПАО "Газпром". Благодаря программе мы планомерно обновляем и укрепляем газовую инфраструктуру, создаем условия для социально-экономического развития территорий, роста промышленного потенциала регионов", — отметил Ильмир Зарипов.

"Мы дали старт подключениям новых промышленных потребителей логистического парка, и это значит, что новые компании смогут развиваться, используя экономичный и экологически чистый природный газ для реализации самых амбициозных планов. Это наш вклад в укрепление социально-экономического благополучия всей Самарской области", — прокомментировал Виктор Скуфинский.

"В нашей народной программе партии "Единая Россия" программа газификации занимает важное место, потому что газ — это сильная инфраструктура, это возможность более комфортной жизни наших граждан, возможности для развития бизнеса и регионов, особенно в непростое время для нашей страны", — прокомментировал Андрей Парфенов.