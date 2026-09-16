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Газовая отрасль ТЭК

В Самарской области газифицирован логистический парк "Преображенка-2"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 8,5 км от сельского поселения Лопатино Волжского района до территории логистического парка "Преображенка-2" и подключили к сетевому газоснабжению первого резидента площадки.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В рамках торжественного мероприятия подключена котельная первого резидента логистического парка. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, начальник управления по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз" Ильмир Зарипов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский, руководитель центрального межрегионального координационного совета Партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Андрей Парфенов, генеральный директор подключенного предприятия ООО "Автомобильная компания" Юрий Крылов.

"Новый газопровод открывает для резидентов "Преображенки-2" доступ к надежному газоснабжению — это важное условие для быстрого запуска новых предприятий, для устойчивого развития региона и привлечения новых инвестиций. Правительство Самарской области во главе с губернатором последовательно работает над тем, чтобы наши преференциальные инвестиционные площадки получали необходимую инфраструктуру, а бизнес — все условия для реализации своих масштабных планов. Уверен, что сегодняшнее событие даст серьезный импульс развитию логистического парка и повысит интерес со стороны потенциальных резидентов. Благодарим компанию "Газпром" за стратегическое партнерство в укреплении промышленного потенциала Самарской области!", — прокомментировал Павел Финк.

"Проект газификации промышленного парка в Самарской области реализован в рамках Программы развития газоснабжения и газификации ПАО "Газпром". Благодаря программе мы планомерно обновляем и укрепляем газовую инфраструктуру, создаем условия для социально-экономического развития территорий, роста промышленного потенциала регионов", — отметил Ильмир Зарипов.

"Мы дали старт подключениям новых промышленных потребителей логистического парка, и это значит, что новые компании смогут развиваться, используя экономичный и экологически чистый природный газ для реализации самых амбициозных планов. Это наш вклад в укрепление социально-экономического благополучия всей Самарской области", — прокомментировал Виктор Скуфинский.

"В нашей народной программе партии "Единая Россия" программа газификации занимает важное место, потому что газ — это сильная инфраструктура, это возможность более комфортной жизни наших граждан, возможности для развития бизнеса и регионов, особенно в непростое время для нашей страны", — прокомментировал Андрей Парфенов.

ООО "Газпром газораспределение Самара" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием газового оборудования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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