В "Газпром газораспределение Самара" началась подготовка сетей к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг.

План работ по обеспечению надежности системы газоснабжения Самарской области зоны ответственности компании формируются практически сразу по окончании отопительного периода.

В ходе подготовки будет проведено приборное обследование технического состояния газораспределительных сетей и технологического оборудования, в частности, 660 пунктов редуцирования газа (ПРГ) и установок электрохимической защиты, 177 км подземных газопроводов, в том числе подводных. Уже ведется мониторинг состояния охранных зон, расчистка трассы газопроводов от древесно-кустарниковой растительности, контроль давления газа в сетях газораспределения, состояния запорной арматуры.

Специалистам, в случае необходимости предстоит очистить трубопроводы внутри от мягких отложений, удалить конденсат, провести замену участков газопроводов. Запланировано техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт части ПРГ и установок защиты. Будут установлены дополнительные опоры для газопроводов, проведен ремонт и замена действующих. Опознавательные знаки, ограждения объектов, отключающие устройства будут проверены и восстановлены в случае повреждений.

"Мы заблаговременно начинаем подготовительные работы к новому отопительному сезону. Качественная диагностика, своевременная замена, ремонт и обслуживание объектов газовой инфраструктуры — это уверенность в надежном и безопасном газоснабжении наших потребителей", — отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.