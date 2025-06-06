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В "Газпром газораспределение Самара" началась подготовка сетей к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг. Самарская область зажгла новые Вечные огни в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы" В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025" Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени" На региональном штабе по газификации Самарской области обсудили план ввода новых объектов

Газовая отрасль ТЭК

В "Газпром газораспределение Самара" началась подготовка сетей к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг.

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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План работ по обеспечению надежности системы газоснабжения Самарской области зоны ответственности компании формируются практически сразу по окончании отопительного периода.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В ходе подготовки будет проведено приборное обследование технического состояния газораспределительных сетей и технологического оборудования, в частности, 660 пунктов редуцирования газа (ПРГ) и установок электрохимической защиты, 177 км подземных газопроводов, в том числе подводных. Уже ведется мониторинг состояния охранных зон, расчистка трассы газопроводов от древесно-кустарниковой растительности, контроль давления газа в сетях газораспределения, состояния запорной арматуры.

Специалистам, в случае необходимости предстоит очистить трубопроводы внутри от мягких отложений, удалить конденсат, провести замену участков газопроводов. Запланировано техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт части ПРГ и установок защиты. Будут установлены дополнительные опоры для газопроводов, проведен ремонт и замена действующих. Опознавательные знаки, ограждения объектов, отключающие устройства будут проверены и восстановлены в случае повреждений.

"Мы заблаговременно начинаем подготовительные работы к новому отопительному сезону. Качественная диагностика, своевременная замена, ремонт и обслуживание объектов газовой инфраструктуры — это уверенность в надежном и безопасном газоснабжении наших потребителей", — отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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