Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф" — 36:31

В своем десятом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 36:31 (17:14), сообщает пресс-служба волжанок.
"Лада" (Тольятти) — АГУ-"Адыиф" (Майкоп) — 36:31 (17:14). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 3/2-10/4. Штраф: 6-4 мин. Судьи: А. Казанцева, К. Казанцева (обе — Воронеж).
"Лада": Кунцевич (8/21=38%), Семина (6/24=25%); Жилинскайте — 5/1, Матюхина — 5 (2 мин.), Милова — 3, Филина — 1, Терлецкая — 5/1 (2 мин.), Шмонина — 2, Семайкина — 5, Малашенко — 1, Мокат — 1, Беспалова — 3 (2 мин.), Рахмаева, Дубило, Кожокарь — 1, Марьевская — 4.
АГУ-"Адыиф": Гобадзе (7/32=21%), Чернова (1/12=8%); Краснокутская — 5, Утарова — 3, Белолипецкая — 1 (2 мин.), Федорова — 3, Пивень — 4/3 (2 мин.), Филатова — 2, Коваленко — 2, Тулина — 4, Жукова — 3/1, Бабина — 1, Кожубекова, Луганцева — 3.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!