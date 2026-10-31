Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-500 в Японии

Уроженка Жигулевска, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в Токио, пишет championat.com.

В полуфинальном матче она одержала победу над 144-й ракеткой мира Миа Поганковой, представляющей Словакию, со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Соперницы провели на корте 1 час 45 минут. По ходу игры Шнайдер реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, допустив при этом четыре двойные ошибки. Поганкова трижды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из шести, а также допустила две двойные ошибки.

За звание победительницы турнира Шнайдер сыграет с 23-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.