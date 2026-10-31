Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-500 в Японии

Уроженка Жигулевска, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в Токио, пишет championat.com.
В полуфинальном матче она одержала победу над 144-й ракеткой мира Миа Поганковой, представляющей Словакию, со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
Соперницы провели на корте 1 час 45 минут. По ходу игры Шнайдер реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных, допустив при этом четыре двойные ошибки. Поганкова трижды подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из шести, а также допустила две двойные ошибки.
За звание победительницы турнира Шнайдер сыграет с 23-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!