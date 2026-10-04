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Олимпийские Спорт

Самарские гонщики стали обладателями Кубка России по маунтинбайку "гонка в гору"

ГЕЛЕНДЖИК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Геленджике завершились соревнования по маунтинбайку: участники разыграли медали второго этапа Кубка России и первенства страны в дисциплине "гонка в гору", сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Главными героями соревнований стали представители Самарского региона, которые доминировали в элитных заездах.

По сумме двух этапов Кубка России звание сильнейших в стране подтвердили Елизавета Тисленко и Юрий Копытенко.

В женском зачете Елизавета Тисленко продемонстрировала блестящую форму, заняв первое место на этапе и став абсолютной победительницей Кубка.

Компанию на пьедестале ей составила Дарья Тисленко, завоевавшая "серебро". Замкнула тройку лидеров Алина Васильева из Ставропольского края.

У мужчин борьба была не менее напряженной. Юрий Копытенко показал лучший результат, уверенно опередив конкурентов и обеспечив себе победу в общем зачете по итогам двух этапов.

Второе место занял Алексей Жиляков (Свердловская область), а бронзовую награду увез Павел Кормаков (Московская область).

Параллельно с Кубком России проходило первенство страны, где за медали боролись юные таланты. Отлично проявили себя представители Санкт-Петербурга, практически полностью оккупировавшие пьедестал в юниорских категориях.

Также стоит отметить яркие выступления спортсменов из Чувашской Республики, Татарстана и Самарской области, которые показали высокий уровень подготовки в своих возрастных группах.

Итоговые результаты

Кубок России (2-й этап)

Женщины:

1. Елизавета Тисленко (Самарская обл.)
2. Дарья Тисленко (Самарская обл.)
3. Алина Васильева (Ставропольский край).

Мужчины:
1. Юрий Копытенко (Самарская обл.)
2. Алексей Жиляков (Свердловская обл.)
3. Павел Кормаков (Московская обл.).

Первенство России

Юниоры:
1. Григорий Кокунов, 2. Павел Евдокимов, 3. Святослав Киюц (все — Санкт-Петербург).

Юниорки:
1. Полина Люц, 2. Ксения Аветисова (обе — Санкт-Петербург), 3. Алена Георгиевская (Чувашская Республика).

Девушки 13–14 лет:
1. Жаннет Галиева (Татарстан)
2. Софья Козина (Свердловская обл.)
3. Светлана Кистанова (Самарская обл.).
Юноши 13–14 лет:

1. Иван Семенов (Чувашская Республика)
2. Арсений Шовкун (Санкт-Петербург)
3. Артем Кузьмин (Чувашская Республика).

Девушки 15–16 лет:
1. Екатерина Кобленкова (Самарская обл.)
2. Евгения Адушева (Чувашская Республика)
3. Дарья Храпач (Ставропольский край).

Юноши 15–16 лет:
1. Глеб Миронов (Санкт-Петербург)
2. Ильяс Круглов (Чувашская Республика)
3. Андрей Левин (Самарская область)

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