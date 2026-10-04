Самарские гонщики стали обладателями Кубка России по маунтинбайку "гонка в гору"

В Геленджике завершились соревнования по маунтинбайку: участники разыграли медали второго этапа Кубка России и первенства страны в дисциплине "гонка в гору", сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.
Главными героями соревнований стали представители Самарского региона, которые доминировали в элитных заездах.
По сумме двух этапов Кубка России звание сильнейших в стране подтвердили Елизавета Тисленко и Юрий Копытенко.
В женском зачете Елизавета Тисленко продемонстрировала блестящую форму, заняв первое место на этапе и став абсолютной победительницей Кубка.
Компанию на пьедестале ей составила Дарья Тисленко, завоевавшая "серебро". Замкнула тройку лидеров Алина Васильева из Ставропольского края.
У мужчин борьба была не менее напряженной. Юрий Копытенко показал лучший результат, уверенно опередив конкурентов и обеспечив себе победу в общем зачете по итогам двух этапов.
Второе место занял Алексей Жиляков (Свердловская область), а бронзовую награду увез Павел Кормаков (Московская область).
Параллельно с Кубком России проходило первенство страны, где за медали боролись юные таланты. Отлично проявили себя представители Санкт-Петербурга, практически полностью оккупировавшие пьедестал в юниорских категориях.
Также стоит отметить яркие выступления спортсменов из Чувашской Республики, Татарстана и Самарской области, которые показали высокий уровень подготовки в своих возрастных группах.
Итоговые результаты
Кубок России (2-й этап)
Женщины:
1. Елизавета Тисленко (Самарская обл.)
2. Дарья Тисленко (Самарская обл.)
3. Алина Васильева (Ставропольский край).
Мужчины:
1. Юрий Копытенко (Самарская обл.)
2. Алексей Жиляков (Свердловская обл.)
3. Павел Кормаков (Московская обл.).
Первенство России
Юниоры:
1. Григорий Кокунов, 2. Павел Евдокимов, 3. Святослав Киюц (все — Санкт-Петербург).
Юниорки:
1. Полина Люц, 2. Ксения Аветисова (обе — Санкт-Петербург), 3. Алена Георгиевская (Чувашская Республика).
Девушки 13–14 лет:
1. Жаннет Галиева (Татарстан)
2. Софья Козина (Свердловская обл.)
3. Светлана Кистанова (Самарская обл.).
Юноши 13–14 лет:
1. Иван Семенов (Чувашская Республика)
2. Арсений Шовкун (Санкт-Петербург)
3. Артем Кузьмин (Чувашская Республика).
Девушки 15–16 лет:
1. Екатерина Кобленкова (Самарская обл.)
2. Евгения Адушева (Чувашская Республика)
3. Дарья Храпач (Ставропольский край).
Юноши 15–16 лет:
1. Глеб Миронов (Санкт-Петербург)
2. Ильяс Круглов (Чувашская Республика)
3. Андрей Левин (Самарская область)
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!