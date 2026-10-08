Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Пекине

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Пекине в парном разряде, сообщает championat.com. В четвертьфинальном матче они обыграли 892-ю ракетку мира Эллен Перес, выступающую за Австралию, и 839-ю ракетку мира Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 4 минуты. По ходу встречи Мертенс/Шнайдер один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов. Перес/Схурс также допустили две двойные ошибки, ни разу не подали навылет и реализовали один брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Мертенс/Шнайдер встретятся с победителями матча Сара Эррани/Жасмин Паолини - Габриэла Дабровски/Луиза Стефани.