Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Токио

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио, одолев в четвертьфинальном матче представительницу Филиппин Александру Эалу, занимающую в мировом рейтинге 19-е место.

Встреча соперниц продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

По ходу матча Эала сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер подала навылет пять раз, сделала одну двойную ошибку, а также реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В полуфинале Шнайдер сразится со словачкой Мией Поганковой, пишет championat.com.