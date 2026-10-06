Самарский спортсмен взял два "серебра" на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Во Владикавказе завершились всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева.

Двукратным призером соревнований среди шпажистов стал спортсмен сборной Самарской области Николай Перевёртов. Он дошел до финала как в состязаниях спортсменов до 21 года, так и в категории до 24 лет, и стал обладателем двух серебряных медалей, сообщает региональный минспорта.