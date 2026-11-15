Самарский рапирист Кирилл Бородачев — победитель этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира в Болгарии победу одержал рапирист Кирилл Бородачев, сообщает Олимпийский комитет России.
На состязаниях в Пловдиве самарец был посеян под первым номером, поэтому начинал свое выступление со стадии 1/32 финала. Тем не менее поединок с канадцем Джейсоном Ю получился непростым и закончился победой Бородачева со счетом 15:12.
Однако впоследствии Кирилл набрал ход и на пути к финалу больше не давал оппонентам добираться до отметки в 10 уколов. Японец Юдай Нагано был бит со счетом 15:5, испанец Карлос Ллавадор — 15:7.
На одно очко больше набрал француз Анас Анан, уступив 8:15, а вот еще один представитель Страны восходящего солнца Кадзуки Иимура сумел лишь дважды попасть по серебряному призеру Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира в Тбилиси (2:15). А ведь это чемпион Олимпийских Игр-2024 в команде.
В финале турнира Бородачеву предстояло сражение с крайне непростым оппонентом. В составе сборной Италии Томмазо Марини завоевал серебро Олимпийских игр в Париже, а также мог похвастаться четырьмя золотыми медалями чемпионата мира. При этом в 2023-м он стал сильнейшим в индивидуальном первенстве.
Сражение получилось крайне равным и напряженным, а в концовке Марини на некоторое время вырвался вперед. Однако Бородачев сумел отыграться, а на приоритете вырвал победу.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!