Самарский рапирист Кирилл Бородачев — победитель этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира в Болгарии победу одержал рапирист Кирилл Бородачев, сообщает Олимпийский комитет России.

На состязаниях в Пловдиве самарец был посеян под первым номером, поэтому начинал свое выступление со стадии 1/32 финала. Тем не менее поединок с канадцем Джейсоном Ю получился непростым и закончился победой Бородачева со счетом 15:12.

Однако впоследствии Кирилл набрал ход и на пути к финалу больше не давал оппонентам добираться до отметки в 10 уколов. Японец Юдай Нагано был бит со счетом 15:5, испанец Карлос Ллавадор — 15:7.

На одно очко больше набрал француз Анас Анан, уступив 8:15, а вот еще один представитель Страны восходящего солнца Кадзуки Иимура сумел лишь дважды попасть по серебряному призеру Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира в Тбилиси (2:15). А ведь это чемпион Олимпийских Игр-2024 в команде.

В финале турнира Бородачеву предстояло сражение с крайне непростым оппонентом. В составе сборной Италии Томмазо Марини завоевал серебро Олимпийских игр в Париже, а также мог похвастаться четырьмя золотыми медалями чемпионата мира. При этом в 2023-м он стал сильнейшим в индивидуальном первенстве.

Сражение получилось крайне равным и напряженным, а в концовке Марини на некоторое время вырвался вперед. Однако Бородачев сумел отыграться, а на приоритете вырвал победу.