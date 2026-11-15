Дмитрий Сенников: "Только в соревновательной среде ты можешь расти"

Бывший защитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от турнира NIGMA, который состоялся 14 ноября в Самаре на площадке футбольного центра "Луч". Амбассадор соревнований рассказал о значении подобных мероприятий для развития детского футбола, оценил формат турнира среди полевых игроков 2×2 и объяснил, на какие качества юных футболистов обращают внимание профессионалы.

— Дмитрий, рады видеть вас в Самаре. Поделитесь своими впечатлениями от турнира.

— Впечатления самые приятные. Во-первых, сегодня мы награждали детей разных возрастов. Здорово, что проводится так много турниров. Это всегда помогает развитию детского футбола, потому что только в соревновательной среде ты можешь расти. Ребята, которые сегодня заняли первое место, в следующий раз обязательно будут стремиться повторить свой успех.

Основное наше сегодняшнее мероприятие — вратарский баттл. Сейчас проходят групповые этапы, вратари очень усердно пытаются забить друг другу, чтобы выйти в финал. Я считаю, что это очень здорово, такие соревнования обязательно нужно устраивать.

Тем более сегодня приехал Руслан Нигматуллин — один из лучших вратарей российского футбола. Думаю, для юных участников это большой стимул. Когда ты стоишь буквально в шаге от такого человека, понимаешь, что и самому в спорте нужно сделать всего один шаг, чтобы стать лучше. Для этого необходимо усердно тренироваться, хорошо играть, сначала выиграть этот турнир, а потом, возможно, и другие соревнования.

— Сегодня также проходил мини-турнир среди полевых игроков. Как оцените его и уровень конкуренции?

— Формат 2×2 — это тоже здорово. Особенно в детском возрасте, когда важно больше работать индивидуально с мячом, самостоятельно обыгрывать соперников. У тебя есть партнёр, с которым можно разыграть комбинацию, но в целом такой формат больше ориентирован на индивидуальность.

В детстве нужно развивать навыки обводки, удара и стараться как можно больше времени проводить с мячом. Это действительно важно. Поэтому турниры иногда проводят с учётом возраста: чем младше дети, тем меньше игроков в командах — три на три, чуть постарше четыре на четыре, затем пять на пять и так далее.

Здорово, что такие соревнования организуют. В современном мире детей нужно заинтересовывать, привлекать различными активностями, чтобы они играли в футбол. Просто формат "команда на команду" тоже интересен, но различные баттлы, конкурсы и соревнования добавляют дополнительный интерес.

— Что вам в эмоциональном плане даёт взаимодействие с детьми? Наверняка приятно видеть их горящие глаза.

— Конечно, приятно. Сейчас ты уже больше выступаешь в роли наставника. Мне нравится, что в нашей стране развивается футбол с самого маленького возраста. Сейчас футбол есть и в детских садах, и в школах — практически везде.

Это здорово. Чем больше детей задействовано в массовом футболе, тем больше у них будет возможностей попасть в профессиональный спорт. Самое главное, чтобы у ребят было желание двигаться дальше по этому пути и стремиться к профессиональной карьере.

— Как считаете, могут ли такие турниры помочь молодым талантам попасть в большие клубы, например, в самарские "Крылья Советов" или тольяттинский "Акрон"?

— В целом определённые задатки уже видны на конкретном уровне. Мы видим, что ребята прикреплены к своим академиям и футбольным школам. Например, мы с Русланом сразу замечаем, у кого какая техника ловли мяча, как поставлен удар и над чем ещё нужно поработать.

Как профессионалы, мы уже можем увидеть хорошие качества ребёнка, а также определённые недостатки. Если он правильно воспримет нашу критику, получит возможность дополнительно потренироваться и набраться опыта, то постепенно будет расти. Самое главное, чтобы ребёнок продолжал развиваться, а не останавливался на достигнутом.

— Выделили для себя кого-нибудь из участников сегодняшнего турнира?

— Пока нет. Поскольку основная часть соревнований посвящена вратарскому батлу, мы обращаем внимание на приём мяча и базовые навыки: как ребёнок ловит мяч, как правильно выкатывает его себе для удара. Есть определённые моменты, на которые мы смотрим. А во вратарском плане, конечно, больше силён Руслан (улыбается).