В Новокуйбышевске открыли новый ФОК

В субботу, 14 ноября, в Новокуйбышевске открыли новый физкультурно‑оздоровительный комплекс. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Он особенный, потому что в первую очередь в нем ждут ветеранов боевых действий, жителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь создана комфортная безбарьерная среда. Откроются тут и классические секции для детей и подростков. Построили ФОК по нашей госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области". Это часть реализации Стратегии социально‑экономического развития региона. В новом комплексе — два просторных зала. Это площадки для тренировок и спортивных игр". — написал глава региона.

Уже в первый день в новом ФОКе прошли первые турниры и мастер‑классы по адаптивным видам спорта: армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому спорту, бадминтону, настольному теннису, керлингу, стрельбе и баскетболу на колясках.