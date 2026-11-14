В Новокуйбышевске открыли новый ФОК

В субботу, 14 ноября, в Новокуйбышевске открыли новый физкультурно‑оздоровительный комплекс. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Он особенный, потому что в первую очередь в нем ждут ветеранов боевых действий, жителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь создана комфортная безбарьерная среда. Откроются тут и классические секции для детей и подростков. Построили ФОК по нашей госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области". Это часть реализации Стратегии социально‑экономического развития региона. В новом комплексе — два просторных зала. Это площадки для тренировок и спортивных игр". — написал глава региона.
Уже в первый день в новом ФОКе прошли первые турниры и мастер‑классы по адаптивным видам спорта: армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому спорту, бадминтону, настольному теннису, керлингу, стрельбе и баскетболу на колясках.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...