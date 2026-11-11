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Самарские спортсмены привезли 23 медали с чемпионата и первенства мира по спортивному метанию ножа

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставрополе прошли чемпионат и первенство мира по спортивному метанию ножа. Более 150 метателей из 27 стран — представители Азии, Африки, Европы и Латинской Америки — приехали показать свои силы. Сборная России заняла первое общекомандное место как на чемпионате мира, так и на первенстве мира.

Фото: федерация "Спортивное метание ножа"

Достойный вклад в общую победу внесли спортсмены Самарской области, завоевавшие 23 медали: 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Чемпионат мира

Владимир Брагин — 3 золота, 1 бронза
Максим Меделяев — 2 бронзы
Михаил Седышев — 1 бронза

Первенство мира

Кристина Казачкова — 2 золота, 2 серебра
Алиса Шишова — 2 золота
Ксения Яценко — 2 золота, 2 серебра
Анастасия Архангельская — 1 золото, 1 бронза
Евгения Лобакова — 1 серебро, 1 бронза
Захар Герасимов — 2 серебра

"Рад, что смог вновь подняться на международный пьедестал и внести свой вклад в общую победу сборной России. Отдельная благодарность — старшему тренеру сборной команды России, президенту Самарской областной федерации "Спортивное метание ножа" Андрею Яковлеву. А также Игорю Федорееву и Денису Кашубину, чьи воспитанники пополнили медальную копилку сборной", — отметил выпускник "Школы героев", заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.

В числе участников соревнований — сразу несколько ветеранов СВО, которые после тяжёлых ранений пришли в спортивное метание ножа и уже добились серьёзных успехов.

"Как ветеран боевых действий, я прекрасно понимаю, какой непростой путь вам пришлось пройти. Вы своим примером доказываете, что даже после тяжёлых испытаний можно находить новые цели, двигаться вперёд и побеждать. Горжусь вами!" — подчеркнул Максим Меделяев.

Физическая культура и спорт — один из самых эффективных путей реабилитации и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В Самарской области развитию адаптивного спорта уделяют большое внимание: по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и при поддержке областного правительства ветераны СВО занимаются плаванием, следж-хоккеем, адаптивным футболом, баскетболом на колясках и другими видами спорта.

В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта.

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