Анна Кукушкина стала чемпионкой мира по роллер-спорту

В Сингапуре завершились чемпионат и первенство мира по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. В соревнованиях приняла участие сборная России в составе 16 человек.
Лучший результат в дисциплине "слайды" показала спортсменка из Самарской области Анна Кукушкина, воспитанница тренера Анастасии Кукушкиной. Она успешно дошла до финала и в результате стала победительницей чемпионата мира.
В дисциплине "фристайл-слалом скоростной" Анна Кукушкина заняла 8-е место, во фристайл-слаломе стала 6-й, в трюковой дисциплине была 5-й.
Еще одна спортсменка из Самарской области, Екатерина Кукушкина, выступила в соревнованиях первенства мира среди юниорок. Ее лучший результат — 15-е место в скоростном фристайле-слаломе.
