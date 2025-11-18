Дарья Шаповалова из Самары стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 14 по 16 ноября в Испании в городе Санта-Сусанна проходил женский чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу.

Фото: Федерация бодибилдинга России