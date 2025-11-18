16+
Дарья Шаповалова из Самары стала чемпионкой мира по бодибилдингу

МАДРИД. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 14 по 16 ноября в Испании в городе Санта-Сусанна проходил женский чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу.

Фото: Федерация бодибилдинга России

В составе сборной России выступила самарская спортсменка Дарья Шаповалова, действующая победительница чемпионата страны.

Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине "артистический фитнес" и стала победительницей абсолютного первенства.

Спортсменка готовилась к соревнованиям при поддержке Федерации бодибилдинга Самарской области.

