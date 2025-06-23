Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу

В Самаре на футбольной площадке физкультурно-спортивного комплекса "Маяк" состоялись официальные областные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по адаптивному футболу. В них встретились команды Самары и Сызрани.

Эта дисциплина предполагает серьезную и не совсем привычную из-за смены центра тяжести физическую нагрузку, поэтому количество замен в матче не ограничено. Этим видом футбола в регионе на данный момент занимается около трех десятков человек. Среди них и ветераны специальной военной операции. Набор футболистов продолжается.

В Самаре команда создана в 2023 г. при спортивном клубе "Крылья Мечты", который много лет занимается развитием адаптивного спорта. Ребята тренируются под началом Никиты Мартынова. У них за плечами — выступления на всероссийских соревнованиях "Стальная воля" и "Лига героев".

"Человек после ампутации может сидеть дома и думать, что никому не нужен. Но он нужен. Нужен, в первую очередь, нам, потому что мы проводим тренировки, отборы, чтобы команда добивалась спортивных результатов. Кроме того, спорт нужен самому человеку: здесь он не только получает физическую нагрузку и поддерживает себя в форме, но и общается, вливается в коллектив — и таким образом социализируется", — поясняет Никита Мартынов.

За "Крылья Мечты" играют не только самарские ребята, но и футболисты из области: Волжского района, Кинеля и других городов и районов. Тренировки проходят три раза в неделю.

В Сызрани команда появилась в 2025 г. благодаря проекту "Путь героя. Сызрань" выпускника "Школы героев", ветерана СВО Джамала Машаралиева. Проект "Школа героев" реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта "Время героев".

"Этот проект мы разработали совместно с администрацией Сызрани. Он подразумевает реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта. Считаю, что такой проект, объединяющий всех участников специальной военной операции в одно сообщество единомышленников, был необходим. Помимо футбола, в рамках проекта "Путь героя" проводим тренировки по настольному теннису и плаванию. Интересно, что некоторые ребята раньше спортом не занимались, а сейчас, видя, что создаются условия, с удовольствием к нам присоединяются", — рассказал Джамал Машаралиев.

В официальном матче голами отметились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков и Юрий Федоров. По результатам областных соревнований "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" сформирует спортивную сборную команду Самарской области, которая будет представлять наш регион в официальных соревнованиях всероссийского уровня.

У "Крыльев Мечты" в ближайших планах — подготовка к очередному этапу всероссийского турнира "Стальная воля", а ФКА "Сызрань" планирует участие в чемпионате России.

Развитию адаптивного спорта в Самарской области уделяется особое внимание. Специализированный "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" работает при областном министерстве спорта с 2024 года. Благодаря реализуемой по решению губернатора Вячеслава Федорищева региональной программе "Мастер спорта" Центр обеспечивает сборные команды региона формой и специализированным оборудованием для разных видов спорта и командирует для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Спортсмены Самарской области уже имеют высокие достижения в футболе, дзюдо, велоспорте глухих, плавании, триатлоне и шашках слепых, плавании, футболе, керлинге, сноуборде, спортивном метании. ножа и следж-хоккее спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.