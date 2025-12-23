Сборная Самарской области стала двукратным победителем Любительской следж-хоккейной лиги

В минувшие выходные в городе Дзержинск Нижегородской области завершился второй этап соревнований Любительской следж-хоккейной лиги. Безусловным триумфатором турнира стала сборная Самарской области, уверенно выигравшая все матчи и защитившая чемпионский титул, завоеванный ранее.

Это уже вторая победа самарской команды в подобных соревнованиях, что свидетельствует о высоком уровне развития адаптивного спорта в регионе и сильном характере самих спортсменов. В состав команды входят ветераны специальной военной операции, в том числе участники региональной программы "Школа героев". Эта программа, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является продолжением президентского проекта "Время героев" и дает возможность героям, вернувшимся с фронта, найти себя в спорте. Среди участников программы — игроки сборной Самарской области по следж-хоккею Дмитрий Худошин, Артем Логинов, Владислав Пашутин.

Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке:

Групповой этап:

Самарская область — Чита — 7:1. Лучший игрок матча — Самат Тимиров.

Самарская область — Нижегородская область — 5:0. Лучший игрок матча — Сергей Шангутов.

Полуфинал:

Самарская область — Саранск — 7:0. Лучший игрок матча — Сергей Артищев.

Финал:

Самарская область — Чита — 4:0. Лучший игрок матча — Дмитрий Голодяев.

Эта победа наглядно показывает, как спорт помогает восстанавливаться, ставить новые цели и достигать вершин.

Развитию адаптивного спорта, в том числе для ветеранов СВО, уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 г., принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Регион был первым, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО, при профессиональных клубах ХК "Лада" (Тольятти) и ХК ЦСК ВВС (Самара). В 2025 г. на базе сборной Самарской области образован профессиональный клуб по следж-хоккею СХК "Лада", который дебютировал в высшей лиге чемпионата России. А в ходе XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" при поддержке Паралимпийского комитета России в Самаре был презентован первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта, который в 2026 г. начнет работу на базе стадиона "Солидарность Самара Арена".

"Самарская область следует направлению, обозначенному Президентом. У нас создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и спорта, который развивает все 4 направления адаптивного спорта. Активно развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята получают новые возможности, новых друзей, возможность бороться на спортивных аренах. А значит, видят перед собой новую цель и получают новый импульс жить и достигать результатов", — подчеркивает врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.