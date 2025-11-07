16+
Россия победила Узбекистан в боулинге на форуме "Россия - спортивная держава" в LETOUT Аутлет молл

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
5 ноября в самарском Brooklyn Bowl прошёл Кубок Дружбы между сборными России и Узбекистана. Турнир, ставший частью форума "Россия - спортивная держава", продемонстрировал крепкие спортивные связи двух стран. Игра получила яркий комментарий от известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который отметил важность таких событий для популяризации боулинга в России.

Фото: Континентальная Лига Боулинга

"Континентальная лига боулинга на национальном спортивном телеканале нашей страны представлена очень активно. Можно сказать, двоюродный брат, если хотите, керлинга, боулинг развивается блестяще. Российские спортсмены в упорной борьбе обыграли представителей Узбекистана. Поэтому здесь форум "Россия - спортивная держава" многогранен еще и с этой точки зрения", - отметил Дмитрий Губерниев.

Ключевым событием турнира стало противостояние в мужском одиночном зачете. Александр Васекин из России и Даврон Туйчиев из Узбекистана выдали зрелищную игру. Васекин выиграл первый матч 215:163, но Туйчиев ответил победой 186:157. Все решилось в решающем ролл-оффе, где Васекин оказался точнее, выиграв с минимальным перевесом в две кегли.

В квалификации Васекин одержал девять побед из девяти возможных, а его лучший результат составил 250 очков. Туйчиев, многократный чемпион Узбекистана, также продемонстрировал отличный результат, но не сумел в решающий момент превзойти российского спортсмена.

В командном финале исход решался в последней игре. Россия выиграла первую партию (174:157), но Узбекистан отыгрался во второй (181:167). Все внимание было приковано к ролл-оффу, где капитан российской команды Артемий Зубков, несмотря на неудачный первый бросок, завершил серию страйком, в то время как Равшан Абдусамадов из Узбекистана сбил только девять кеглей. Россия победила 2:1.

По итогам турнира сборная России одержала победу с разгромным счетом 10:1.

