Россия победила Узбекистан в боулинге на форуме "Россия - спортивная держава" в LETOUT Аутлет молл

5 ноября в самарском Brooklyn Bowl прошёл Кубок Дружбы между сборными России и Узбекистана. Турнир, ставший частью форума "Россия - спортивная держава", продемонстрировал крепкие спортивные связи двух стран. Игра получила яркий комментарий от известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который отметил важность таких событий для популяризации боулинга в России.
"Континентальная лига боулинга на национальном спортивном телеканале нашей страны представлена очень активно. Можно сказать, двоюродный брат, если хотите, керлинга, боулинг развивается блестяще. Российские спортсмены в упорной борьбе обыграли представителей Узбекистана. Поэтому здесь форум "Россия - спортивная держава" многогранен еще и с этой точки зрения", - отметил Дмитрий Губерниев.
Ключевым событием турнира стало противостояние в мужском одиночном зачете. Александр Васекин из России и Даврон Туйчиев из Узбекистана выдали зрелищную игру. Васекин выиграл первый матч 215:163, но Туйчиев ответил победой 186:157. Все решилось в решающем ролл-оффе, где Васекин оказался точнее, выиграв с минимальным перевесом в две кегли.
В квалификации Васекин одержал девять побед из девяти возможных, а его лучший результат составил 250 очков. Туйчиев, многократный чемпион Узбекистана, также продемонстрировал отличный результат, но не сумел в решающий момент превзойти российского спортсмена.
В командном финале исход решался в последней игре. Россия выиграла первую партию (174:157), но Узбекистан отыгрался во второй (181:167). Все внимание было приковано к ролл-оффу, где капитан российской команды Артемий Зубков, несмотря на неудачный первый бросок, завершил серию страйком, в то время как Равшан Абдусамадов из Узбекистана сбил только девять кеглей. Россия победила 2:1.
По итогам турнира сборная России одержала победу с разгромным счетом 10:1.
Последние комментарии
