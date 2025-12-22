В воскресенье, 21 декабря, "Лада" на выезде проиграла минскому "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В середине стартового периода Илья Усов вывел хозяев вперед. На 24-й минуте Даниил Липский забросил вторую шайбу в ворота волжан. Вскоре Роберт Хэмилтон броском сходу отправил третью шайбу в ворота гостей. На 31- минуте Никита Михайлов в контратаке отыграл одну шайбу, попав в "домик" голкиперу. На 35-й минуте Сэм Энэс забросил еще одну шайбу в ворота тольяттинцев. На последней минуте второго периода Сергей Кузнецов увеличил преимущество хозяев. На 48-й минуте Андрей Чивилев, отбывший двухминутный штраф, убежал один на один с голкипером, и со второго раза отправил шайбу в ворота "Динамо". На 55-й минуте Виталий Пинчук в большинстве установил окончательный счет. 7:2, победа "Динамо".