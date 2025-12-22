16+
Хоккей Спорт

"Лада" на выезде проиграла минскому "Динамо"

МИНСК. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 21 декабря, "Лада" на выезде проиграла минскому "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В середине стартового периода Илья Усов вывел хозяев вперед. На 24-й минуте Даниил Липский забросил вторую шайбу в ворота волжан. Вскоре Роберт Хэмилтон броском сходу отправил третью шайбу в ворота гостей. На 31- минуте Никита Михайлов в контратаке отыграл одну шайбу, попав в "домик" голкиперу. На 35-й минуте Сэм Энэс забросил еще одну шайбу в ворота тольяттинцев. На последней минуте второго периода Сергей Кузнецов увеличил преимущество хозяев. На 48-й минуте Андрей Чивилев, отбывший двухминутный штраф, убежал один на один с голкипером, и со второго раза отправил шайбу в ворота "Динамо". На 55-й минуте Виталий Пинчук в большинстве установил окончательный счет. 7:2, победа "Динамо". 

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

