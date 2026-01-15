Более чем 200 спортсменов участвуют в городском турнире среди непрофессиональных команд "Золотая шайба" в Самаре

В Самаре на базе спорткомплекса "Орбита" продолжается городской этап всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба". Всего в нем участвуют 12 непрофессиональных команд, уже состоялись семь игр - среди спортсменов 2009-2010, 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения.

В первый день на лед вышли самые старшие спортсмены 2009-2010 гг. рождения, команды "Чайка 1" и "Чайка 2" - их встреча завершилась со счетом 4:1. Во второй день сразились самые младшие участники турнира: "Меридиан" - "Медведи" (2:5), "Титан" - "Меридиан" (13:0) и "Титан" - "Медведи" (12:2). Сегодняшние игры среди участников 2013-2014 гг. р. закончились победой команды "Титан".

Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 гг.р. между командами "Чайка", "Титан", "Меридиан" и "Ястребы". Матчи начинаются в 9:00, 10:00 и в 11:00, вход для болельщиков свободный.