ХК "Лада" проиграл "Спартаку" - 2:6

ХК "Лада" уступил на выезде московскому клубу.

В первом периоде Никита Коростелев и Павел Порядин забросили две шайбы в ворота "Лады".

На 23-й минуте Артур Тянулин нашел передачей Андрея Алтыбармакяна, и тот реализовал большинство, забросив свою 50-ю шайбу в сезоне. Однако, хозяева на 26-й минуте также в большинстве увеличили свое преимущество. А на 29-й минуте Коростелев оформил "дубль" при игре "5 на 3".

В середине третьего периода Артем Земченок после передачи Дмитрия Кугрышева сократил счет. Но, в концовке сначала Лукас Локхарт забросил пятую шайбу хозяев, а затем Александр Беляев установил окончательный счет. 6:2, победа "Спартака".