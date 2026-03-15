Наставник ХК "Лада" Павел Десятков вошел в тренерский штаб ЦСК ВВС

Главный тренер "Лады" Павел Десятков пополнил тренерский штаб команды ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба автозаводцев.

При этом Павел Николаевич будет возглавлять "Ладу" и во время заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ — 17 марта тольяттинцы примут на своем льду "Амур" из Хабаровска.

Напомним, 14 марта ХК ЦСК ВВС провел напряженный матч, уступив "Омским Крыльям" в овертайме со счетом 3:4. Несмотря на поражение, самарцы заработали одно очко и обеспечили себе выход в плей-офф ВХЛ.