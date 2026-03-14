В пятницу, 13 марта, ХК "Лада" уступил "Локомотиву" из Ярославля, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла на "Лада-Арене".

В составе тольяттинцев дебютировали два игрока "Ладьи" — защитник Александр Морозов и нападающий Михаил Ворфоломеев.

На 11-й минуте Никита Михайлов вывел "Ладу" вперед. На исходе первого Максим Шалунов в большинстве сравнял счет. Он же на 36-й минуте вывел ярославцев вперед. На 47-й минуте Александр Полунин добил шайбу, отскочившую от лицевого борта. На 53-й минуте Андрей Алтыбармакян мощным щелчком со средней дистанции сократил отставание "Лады" до минимума, но, на 59-й минуте Шалунов оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота хозяев. 2:4, победа "Локомотива".