Хоккейная "Лада" одержала победу в матче с "Амуром"

Во вторник, 17 марта, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ладой" и хабаровским "Амуром". Победу одержали хозяева со счетом 5:2.

На 16-й минуте гости открыли счет. Олег Ли перехватил передачу на своей синей линии, и, убежав один на один с Иваном Бочаровым, отправил шайбу в ворота волжан. На 25-й минуте Кирилл Ураков забросил вторую шайбу в ворота волжан. После этого тольяттинцы заметно активизировались, и во второй половине второго периода смогли отыграться. Сначала Дмитрий Кугрышев отыграл одну шайбу не без помощи рикошета от защитника гостей. А на последней минуте Кугрышев перехватил шайбу в чужой зоне и переадресовал ее Андрею Чивилеву, который точным броском восстановил равновесие в счете.

В третьем периоде сначала Томаш Юрчо подправил шайбу после броска Максима Белоусова. Вскоре Андрей Обидин увеличил преимущество хозяев. А на 56-й минуте Иван Савчик завершил комбинацию тольяттинцев точным броском, подведя итог матчу. 5:2, победа "Лады".

Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилев в сезоне 2025/26 превзошли показатель Георгия Белоусова по числу результативных передач (23, сезон 2017/18). У обоих форвардов по 24 голевых паса.

"Лада" — "Амур" (Хабаровск) — 5:2 (0:1; 2:1; 3:0).