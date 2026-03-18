16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" одержала победу в матче с "Амуром"

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 228
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 марта, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ладой" и хабаровским "Амуром". Победу одержали хозяева со счетом 5:2.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На 16-й минуте гости открыли счет. Олег Ли перехватил передачу на своей синей линии, и, убежав один на один с Иваном Бочаровым, отправил шайбу в ворота волжан. На 25-й минуте Кирилл Ураков забросил вторую шайбу в ворота волжан. После этого тольяттинцы заметно активизировались, и во второй половине второго периода смогли отыграться. Сначала Дмитрий Кугрышев отыграл одну шайбу не без помощи рикошета от защитника гостей. А на последней минуте Кугрышев перехватил шайбу в чужой зоне и переадресовал ее Андрею Чивилеву, который точным броском восстановил равновесие в счете.

В третьем периоде сначала Томаш Юрчо подправил шайбу после броска Максима Белоусова. Вскоре Андрей Обидин увеличил преимущество хозяев. А на 56-й минуте Иван Савчик завершил комбинацию тольяттинцев точным броском, подведя итог матчу. 5:2, победа "Лады".

Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилев в сезоне 2025/26 превзошли показатель Георгия Белоусова по числу результативных передач (23, сезон 2017/18). У обоих форвардов по 24 голевых паса.

"Лада" — "Амур" (Хабаровск) — 5:2 (0:1; 2:1; 3:0).

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5