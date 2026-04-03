ХК ЦСК ВВС завершил игровой сезон

В пятницу, 3 апреля, в Самаре хоккеисты ЦСК ВВС встречались с "Металлургом" из Новокузнецка в рамках 1/8 плей-офф ВХЛ.

Напомним, 1 апреля "летчики" на выезде обыграли соперника, и вернули серию в Самару. Дворец спорта был заполнен болельщиками, которые весь матч гнали команду вперед.

Счет открыли гости — Никита Гуслистов забросил шайбу на шестой минуте. В первом периоде отыграться самарцы не смогли, хотя получали численное преимущество.

На второй минуте второго периода гости увеличили свое преимущество, но хозяева сдаваться не собирались. На 33-й минуте при игре в большинстве Евгений Грошев броском от синей линии отправил шайбу в ворота — 1:2. Спустя полторы минуты шайба вновь оказалась в воротах ЦСК ВВС — 1:3.

На первой минуте третьего периода Владислав Червоненко с близкого расстояния забросил шайбу в ворота "Металлурга", подарив своей команде и болельщикам надежду. В течение оставшегося времени игры голевые моменты были, но реализовать их не удалось. В конце матча "летчики" заменили вратаря на полевого игрока, но и это успеха не принесло.

3:2 — победа "Металлурга", который проходит в следующую стадию турнира. ЦСК ВВС же завершил сезон под аплодисменты зрителей и скандирование "Молодцы!".