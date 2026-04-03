ХК ЦСК ВВС завершил игровой сезон

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 3 апреля, в Самаре хоккеисты ЦСК ВВС встречались с "Металлургом" из Новокузнецка в рамках 1/8 плей-офф ВХЛ.

Фото: Мария Кинчарова

Напомним, 1 апреля "летчики" на выезде обыграли соперника, и вернули серию в Самару. Дворец спорта был заполнен болельщиками, которые весь матч гнали команду вперед.

Счет открыли гости — Никита Гуслистов забросил шайбу на шестой минуте. В первом периоде отыграться самарцы не смогли, хотя получали численное преимущество.

На второй минуте второго периода гости увеличили свое преимущество, но хозяева сдаваться не собирались. На 33-й минуте при игре в большинстве Евгений Грошев броском от синей линии отправил шайбу в ворота — 1:2. Спустя полторы минуты шайба вновь оказалась в воротах ЦСК ВВС — 1:3.

На первой минуте третьего периода Владислав Червоненко с близкого расстояния забросил шайбу в ворота "Металлурга", подарив своей команде и болельщикам надежду. В течение оставшегося времени игры голевые моменты были, но реализовать их не удалось. В конце матча "летчики" заменили вратаря на полевого игрока, но и это успеха не принесло.

3:2 — победа "Металлурга", который проходит в следующую стадию турнира. ЦСК ВВС же завершил сезон под аплодисменты зрителей и скандирование "Молодцы!".

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

