"Ладья" уступила "Чайке" в первом матче плей-ин Кубка Харламова

В четверг, 26 марта, на "Лада-Арене" прошла первая встреча в плей-ин между командами "Ладья" и "Чайка" (Нижний Новгород), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

С первых же минут встречи болельщики могли наблюдать регулярные стычки у ворот и обилие силовых приемов. Счет в матче открыли хоккеисты "Ладьи", причем, сделали они это в меньшинстве — Марат Павлов на 12-й минуте убежал "1 в 0" и не оставил шансов вратарю "Чайки" Сабитову. И если стартовый период остался за хозяевами, то во второй двадцатиминутке инициативу полностью перехватили гости. После того как Дмитрий Линейцев и Глеб Пугачев были наказаны за грубость, нижегородцы сравняли в формате "4 на 4": на 26-й минуте отличился Сергей Скворцов. Вскоре они вышли вперед — шайбу забросил Макар Ополинский, затем Скворцов увеличил преимущество "Чайки", оформив дубль. Он же довольно быстро оформил хет-трик: на четыре гола гости потратили меньше восьми минут. В концовке второго периода нижегородцы реализовали большинство — шайба на счету Виктора Федорова.

Перед началом третьей двадцатиминутки тренерский штаб "Ладьи" поменял вратаря: вместо Матвея Никоновича вышел Ярослав Горбенко. К сожалению, ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности: на 48-й минуте Сергей Скворцов после точного броска стал автором покера в матче. Однако достаточно быстро тольяттинцы сократили разрыв — Владислав Федоров поймал соперника на ошибке и отдал пас Петру Саранову, а тот с кистей отправил шайбу в сетку ворот гостей. Третий гол "Ладьи" в матче случился на 53-й минуте: Руслан Умеров успешно завершил быструю контратаку команды. Несмотря на все старания тольяттинцев, счет остался неизменным — 3:6, победа "Чайки".

Серия до двух побед переезжает в Нижний Новгород: команды сыграют между собой 29 марта. В случае победы "Ладьи" третий матч состоится 30 марта там же.