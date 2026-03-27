"Ладья" уступила "Чайке" в первом матче плей-ин Кубка Харламова Хоккейная "Лада" одержала победу в матче с "Амуром" Сборная Самарской области стала победителем всероссийской любительской следж-хоккейной лиги Иван Носков: "Горжусь нашими спортсменами с неограниченными возможностями!" "Ладья" разгромила "Спутник" — 10:4

"Ладья" уступила "Чайке" в первом матче плей-ин Кубка Харламова

В четверг, 26 марта, на "Лада-Арене" прошла первая встреча в плей-ин между командами "Ладья" и "Чайка" (Нижний Новгород), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

С первых же минут встречи болельщики могли наблюдать регулярные стычки у ворот и обилие силовых приемов. Счет в матче открыли хоккеисты "Ладьи", причем, сделали они это в меньшинстве — Марат Павлов на 12-й минуте убежал "1 в 0" и не оставил шансов вратарю "Чайки" Сабитову. И если стартовый период остался за хозяевами, то во второй двадцатиминутке инициативу полностью перехватили гости. После того как Дмитрий Линейцев и Глеб Пугачев были наказаны за грубость, нижегородцы сравняли в формате "4 на 4": на 26-й минуте отличился Сергей Скворцов. Вскоре они вышли вперед — шайбу забросил Макар Ополинский, затем Скворцов увеличил преимущество "Чайки", оформив дубль. Он же довольно быстро оформил хет-трик: на четыре гола гости потратили меньше восьми минут. В концовке второго периода нижегородцы реализовали большинство — шайба на счету Виктора Федорова.

Перед началом третьей двадцатиминутки тренерский штаб "Ладьи" поменял вратаря: вместо Матвея Никоновича вышел Ярослав Горбенко. К сожалению, ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности: на 48-й минуте Сергей Скворцов после точного броска стал автором покера в матче. Однако достаточно быстро тольяттинцы сократили разрыв — Владислав Федоров поймал соперника на ошибке и отдал пас Петру Саранову, а тот с кистей отправил шайбу в сетку ворот гостей. Третий гол "Ладьи" в матче случился на 53-й минуте: Руслан Умеров успешно завершил быструю контратаку команды. Несмотря на все старания тольяттинцев, счет остался неизменным — 3:6, победа "Чайки".

Серия до двух побед переезжает в Нижний Новгород: команды сыграют между собой 29 марта. В случае победы "Ладьи" третий матч состоится 30 марта там же.

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

