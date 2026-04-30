16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появился прогноз погоды на май в Самарской области

Общество

Появился прогноз погоды на май в Самарской области

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 554
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на последний месяц весны на территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область. Судя по нему, сюрпризов в виде аномалий синоптики не ожидают.

Фото: Александра Ламзина
Гидрометцентр: Самарскую область ждет аномальное лето
Появился полный прогноз аномалий средней температуры воздуха и осадков на лето в Самарской области. Его составили специалисты Гидрометцентра России.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 14,1 до 16,3 градуса, т.е. около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается близким к норме (22-45 мм)", - сообщили в Гидрометцентре.

Начнется же месяц с дождей. Как указано в прогнозе Приволжского УГМС, они будут идти вплоть до 4 мая. Температура воздуха будет постепенно подниматься. Если днем 1 мая ожидают от 6 до 11 градусов, то 4 числа - уже от 13 до 18 градусов. Правда, ночью столбики термометров все еще могут опускаться и ниже ноля. Например, до -1 градуса прогнозируют на 3 мая.

"Чаще всего в мае погода переменчива. Заморозки в воздухе отмечаются в различные периоды месяца, но чаще всего - во время цветения черемухи, за что и получили название "черемуховые холода". Также в этом месяце увеличивается количество выпадающих осадков, которые приобретают характер ливневых и часто сопровождаются грозами и шквалами. Шумные грозы в мае отмечаются в среднем в течение четырех-пяти дней, на три дня чаще, чем в апреле", - добавили синоптики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3