Появился прогноз погоды на май в Самарской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на последний месяц весны на территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область. Судя по нему, сюрпризов в виде аномалий синоптики не ожидают.
"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 14,1 до 16,3 градуса, т.е. около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается близким к норме (22-45 мм)", - сообщили в Гидрометцентре.
Начнется же месяц с дождей. Как указано в прогнозе Приволжского УГМС, они будут идти вплоть до 4 мая. Температура воздуха будет постепенно подниматься. Если днем 1 мая ожидают от 6 до 11 градусов, то 4 числа - уже от 13 до 18 градусов. Правда, ночью столбики термометров все еще могут опускаться и ниже ноля. Например, до -1 градуса прогнозируют на 3 мая.
"Чаще всего в мае погода переменчива. Заморозки в воздухе отмечаются в различные периоды месяца, но чаще всего - во время цветения черемухи, за что и получили название "черемуховые холода". Также в этом месяце увеличивается количество выпадающих осадков, которые приобретают характер ливневых и часто сопровождаются грозами и шквалами. Шумные грозы в мае отмечаются в среднем в течение четырех-пяти дней, на три дня чаще, чем в апреле", - добавили синоптики.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬