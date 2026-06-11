В Самарской области прошел первый межрегиональный форум "Лаборатория наставничества"

Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" состоялся первый межрегиональный форум "Лаборатория наставничества". Он был организован АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Форум объединил представителей реального сектора экономики, органов власти, сферы образования, HR, социальные и общественные организации. Здесь собралось более 300 участников из 45 регионов России и порядка 300 подключились онлайн.

"Впервые проводим такой форум. География очень обширна - от Камчатки до южных регионов, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Сегодня по всей стране актуален вопрос настройки рынка труда, подготовки кадров, планирования кадровой политики и формирования экономической модели рынка труда. Здесь мы как раз особое внимание хотим уделить одному очень важному аспекту - возрождению практики наставничества как важного инструмента повышения мотивации сотрудников и удержания молодых специалистов на предприятиях. Как бы ни шло развитие технологий - человеку нужен человек. И именно наставник помогает быстро влиться в коллектив, в производственные процессы".

Генеральным партнером форума выступил Сбербанк.

"В любой сфере (финансовой, производственной, IT) главный капитал - люди. Это залог успеха. И в первую очередь важна их возможность создавать, накапливать, передавать уникальный опыт, ценности, энергию, выявлять внутреннюю мотивацию. В команде Сбера мы это отчетливо понимаем и готовы активно делиться своим опытом, своими практиками. Поэтому участие в форуме "Лаборатория наставничества", поддержка таких инициатив - это инвестиция в будущее, в развитие кадрового потенциала регионов. И, конечно, это обмен лучшими практиками: Сбер передает свои наработки и берет что-то для себя", - подчеркнула Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

На форуме эксперты из разных регионов поделились своим опытом. Обсуждение шло по трем секциям. В секции "Лучшие практики реализации наставнических программ на предприятиях и в организациях" говорили о корпоративных системах наставничества, адаптации сотрудников, удержании кадров, обучении и развитии команд. Образовательные программы, конкурсы, модели проектной работы и инструменты развития наставнических сообществ были представлены в секции "Практики и формы внедрения и популяризации проектного наставничества". Реальные кейсы и проекты, созданные наставническими командами и проектными парами, разобрали в секции "Проекты, реализованные в рамках проектного наставничества".

Особое внимание уделили работе с участниками СВО и членами их семей.

"Мой проект менторского наставничества ветеранов СВО - актуальная тема, - отметил ветеран СВО, выпускник первого потока "Школы героев", советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев. - На основе моего жизненного опыта выработал алгоритм, который помогает социализироваться в обществе после спецоперации. И у меня несколько раз получилось достаточно сложных ребят вытащить из дома, вытащить из депрессии, привлечь их сначала к военно-патриотической, потом к творческой работе. Нужно дать этим ребятам чувство надежности, уверенность, что, вернувшись, они не будут брошены".

90% участников имеют опыт наставничества более пяти лет. А это значит, что в Тольятти собрались не просто заинтересованные люди, а практики, которые ежедневно работают с коллективами, с развитием сотрудников, передачей опыта и сопровождением профессионального роста.

"У нас в стадии реализации находится крупный проект по наставничеству, - поделился Сергей Начинкин, директор по судостроительному производству и изготовлению металлоконструкций АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" из Республики Крым. - Мы первыми в России создали кафедру судостроения, которая охватывает порядка двух с половиной тысяч студентов СПО машиностроения Республики Крым. Поэтому нам интересна тема наставничества. Форум позволяет узнать новые направления для своей деятельности, рассказать о себе, поделиться своим опытом с коллегами. И пригласить всех в гости в наш Российский Крым".

Сегодня наставничество становится не отдельной инициативой, а полноценным инструментом развития команд, отраслей и территорий. И форум "Лаборатория наставничества" уже показывает: по всей стране есть огромный запрос на объединение опыта, людей и работающих решений. Он станет отличной возможностью получить новые идеи, контакты и рабочие инструменты для развития наставничества.