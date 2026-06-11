В Самарской области прошел первый межрегиональный форум "Лаборатория наставничества"

Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" состоялся первый межрегиональный форум "Лаборатория наставничества". Он был организован АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Форум объединил представителей реального сектора экономики, органов власти, сферы образования, HR, социальные и общественные организации. Здесь собралось более 300 участников из 45 регионов России и порядка 300 подключились онлайн.
"Впервые проводим такой форум. География очень обширна - от Камчатки до южных регионов, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Сегодня по всей стране актуален вопрос настройки рынка труда, подготовки кадров, планирования кадровой политики и формирования экономической модели рынка труда. Здесь мы как раз особое внимание хотим уделить одному очень важному аспекту - возрождению практики наставничества как важного инструмента повышения мотивации сотрудников и удержания молодых специалистов на предприятиях. Как бы ни шло развитие технологий - человеку нужен человек. И именно наставник помогает быстро влиться в коллектив, в производственные процессы".
Генеральным партнером форума выступил Сбербанк.
"В любой сфере (финансовой, производственной, IT) главный капитал - люди. Это залог успеха. И в первую очередь важна их возможность создавать, накапливать, передавать уникальный опыт, ценности, энергию, выявлять внутреннюю мотивацию. В команде Сбера мы это отчетливо понимаем и готовы активно делиться своим опытом, своими практиками. Поэтому участие в форуме "Лаборатория наставничества", поддержка таких инициатив - это инвестиция в будущее, в развитие кадрового потенциала регионов. И, конечно, это обмен лучшими практиками: Сбер передает свои наработки и берет что-то для себя", - подчеркнула Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
На форуме эксперты из разных регионов поделились своим опытом. Обсуждение шло по трем секциям. В секции "Лучшие практики реализации наставнических программ на предприятиях и в организациях" говорили о корпоративных системах наставничества, адаптации сотрудников, удержании кадров, обучении и развитии команд. Образовательные программы, конкурсы, модели проектной работы и инструменты развития наставнических сообществ были представлены в секции "Практики и формы внедрения и популяризации проектного наставничества". Реальные кейсы и проекты, созданные наставническими командами и проектными парами, разобрали в секции "Проекты, реализованные в рамках проектного наставничества".
Особое внимание уделили работе с участниками СВО и членами их семей.
"Мой проект менторского наставничества ветеранов СВО - актуальная тема, - отметил ветеран СВО, выпускник первого потока "Школы героев", советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев. - На основе моего жизненного опыта выработал алгоритм, который помогает социализироваться в обществе после спецоперации. И у меня несколько раз получилось достаточно сложных ребят вытащить из дома, вытащить из депрессии, привлечь их сначала к военно-патриотической, потом к творческой работе. Нужно дать этим ребятам чувство надежности, уверенность, что, вернувшись, они не будут брошены".
90% участников имеют опыт наставничества более пяти лет. А это значит, что в Тольятти собрались не просто заинтересованные люди, а практики, которые ежедневно работают с коллективами, с развитием сотрудников, передачей опыта и сопровождением профессионального роста.
"У нас в стадии реализации находится крупный проект по наставничеству, - поделился Сергей Начинкин, директор по судостроительному производству и изготовлению металлоконструкций АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" из Республики Крым. - Мы первыми в России создали кафедру судостроения, которая охватывает порядка двух с половиной тысяч студентов СПО машиностроения Республики Крым. Поэтому нам интересна тема наставничества. Форум позволяет узнать новые направления для своей деятельности, рассказать о себе, поделиться своим опытом с коллегами. И пригласить всех в гости в наш Российский Крым".
Сегодня наставничество становится не отдельной инициативой, а полноценным инструментом развития команд, отраслей и территорий. И форум "Лаборатория наставничества" уже показывает: по всей стране есть огромный запрос на объединение опыта, людей и работающих решений. Он станет отличной возможностью получить новые идеи, контакты и рабочие инструменты для развития наставничества.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги