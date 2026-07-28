В Самарской области установят тарифы для скоростных электричек "Финист"

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым планируется установить тарифы для скоростных электричек "Финист".
В пояснительной записке отмечается, что АО "Самарская пригородная пассажирская компания" (СППК) обратилось в комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области с предложением внести изменения в приказ об установлении тарифов на пригородные перевозки пассажиров от 2025 года.
"В связи с планируемым поступлением подвижного состава "Финист", который по техническим характеристикам и ставкам аренды соответствует подвижному составу "Ласточка", СППК предлагает установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в том числе на подвижной состав "Финист", и внести соответствующие изменения в приказ № 159", — сказано в документе.
В соответствии с текстом приказа, тарифы на скоростной "Финист" приравняют к действующим тарифам "Ласточки":
Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, осуществляемые
акционерным обществом "Самарская пригородная пассажирская компания", в скорых поездах пригородного сообщения серии "Ласточка", "Финист", ЭП2Д
|
№ п/п
|
Маршрут следования
|
Предельный максимальный уровень тарифа, в рублях
|
поездами серии "Ласточка" и "Финист"
|
поездами серии ЭП2Д
|
1.
|
По маршрутам "Самара-Липяги" (независимо от расстояния)
|
43
|
38
|
2.
|
По маршрутам
|
52
|
42
|
3.
|
В пределах первых 10 км пути, за исключением маршрутов, указанных в пунктах 1, 2
|
27
|
23
|
4.
|
За каждый километр пути
|
2,7
|
2,3
Напомним, в январе 2025 года стало известно, что для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области могут закупить скоростные "Финисты". Предполагалось, что их будут использовать на направлениях Самара — Уфа, Самара — Саратов, Самара — Оренбург.