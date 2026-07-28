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Общество

В Самарской области установят тарифы для скоростных электричек "Финист"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым планируется установить тарифы для скоростных электричек "Финист".

В пояснительной записке отмечается, что АО "Самарская пригородная пассажирская компания" (СППК) обратилось в комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области с предложением внести изменения в приказ об установлении тарифов на пригородные перевозки пассажиров от 2025 года.

"В связи с планируемым поступлением подвижного состава "Финист", который по техническим характеристикам и ставкам аренды соответствует подвижному составу "Ласточка", СППК предлагает установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в том числе на подвижной состав "Финист", и внести соответствующие изменения в приказ № 159", — сказано в документе.

В соответствии с текстом приказа, тарифы на скоростной "Финист" приравняют к действующим тарифам "Ласточки":

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, осуществляемые
 акционерным обществом "Самарская пригородная пассажирская компания", в скорых поездах пригородного сообщения серии "Ласточка", "Финист", ЭП2Д

№ п/п

Маршрут следования

Предельный максимальный уровень тарифа, в рублях

поездами серии "Ласточка" и "Финист"

поездами серии ЭП2Д

1.

По маршрутам "Самара-Липяги" (независимо от расстояния)

43

38

2.

По маршрутам
 "Самара-Зубчаниновка",
 "Самара-Ягодная"
 (независимо от расстояния)

52

42

3.

В пределах первых 10 км пути, за исключением маршрутов, указанных в пунктах 1, 2

27

23

4.

За каждый километр пути
 при маршруте следования свыше
 10 км, за исключением маршрутов, указанных в пунктах 1, 2

2,7

2,3

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области могут закупить скоростные "Финисты". Предполагалось, что их будут использовать на направлениях Самара — Уфа, Самара — Саратов, Самара — Оренбург.

Электропоезд "Финист" может развивать скорость до 160 км в час. Он состоит из пяти вагонов, оснащенных удобными сиденьями с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системой микроклимата и обеззараживания воздуха в салоне, подъемниками и местами для инвалидных колясок и т. д. Помимо Башкортостана, электрички курсируют в Свердловской области и Пермском крае. 

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