Для Самары могут закупить скоростные электрички "Финисты"

Для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области необходимо утвердить транспортный каркас. Сейчас этот вопрос прорабатывается с региональным минтрансом. Такую информацию на пресс-конференции в четверг, 30 января, озвучил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

"Как только каркас будет утвержден, мы примем инвестиционную составляющую и заказ региона на перевозку. После этого можно будет включить в инвестпрограмму планы по обновлению подвижного состава на последующие периоды, так как на 2025 г. она уже сверстана", — объяснил Вячеслав Дмитриев.

Судя по его словам, обновлять подвижной состав в регионе, вероятнее всего, будут поездами "Финист" и ЭП2Д, так как "Ласточки" сняли с производства. Однако это зависит от заказа региона. Нужна долгосрочная программа.

В качестве примера отлаженной работы в этом направлении начальник КбшЖД привел Башкортостан, где за последние 4 года подвижной состав обновили почти на 70%.

"В республике работают шесть "Ласточек" и два "Финиста". В этом году туда прибудут еще три "Финиста", — рассказал Вячеслав Дмитриев.

Электропоезд "Финист" могут развивать скорость до 160 км в час. Он состоит из пяти вагонов, оснащенных удобными сидениями с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системой микроклимата и обеззараживания воздуха в салоне, подъемниками и местами для инвалидных колясок и т.д. Помимо Башкортостана, электрички курсируют в Свердловской области и Пермском крае.