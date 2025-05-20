Новый речной вокзал для Самары планируется построить в 2029 году

Правительство Самарской области утвердило сроки строительства нового здания речного вокзала в столице региона. Они обозначены в программе социально-экономического развития региона.

"Этот объект позволит увеличить туристическую привлекательность Самары, - указано в документе. - На 2028 г. запланирована разработка и утверждение проектно-сметной документации, на 2029 год - строительство".

В ответах на вопросы фракций Самарской губернской думы к отчету правительства также приведена стоимость работ - они оцениваются в 3,9 млрд рублей.

Проектная документации уже разработана и в мае прошлого года получила положительное заключение госэкпертизы.

"В рамках нового проекта предлагается в непосредственной близости от существующей причальной стенки (3 метра) выполнить конструкцию новой стены в виде заанкеренного больверка и произвести реконструкцию всех элементов причальной инфраструктуры", - сообщили в правительстве региона.

Существующий комплекс речного вокзала введен в эксплуатацию в 1973 году. Сейчас пассажиров обслуживают только в кассовом зале, имеющем четыре кассы, зона ожидания оборудована в холле кассового зала. Пиковая пропускная способность составляет порядка 470 человек в час, что не удовлетворяет требуемому качеству обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан.

Перевозки пассажиров из Самары в Рождествено, Зольное, Винновку осуществляются девятью судами "Москва" и "ОМ", в Винновку и Ширяево - четырьмя судами на подводных крыльях "Валдай-45Р".

Возможность строительства нового речного вокзала обсуждают с 2016 года. Был разработан проект, но в 2022 г. власти объявили, что его реализация нецелесообразна. Однако по заказу властей была спроектирована реконструкция причальной инфраструктуры. Но выполнение работ так и не стартовало. В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев вновь поднял вопрос о строительстве нового здания речного вокзала.