Новый речной вокзал для Самары планируется построить в 2029 году

Правительство Самарской области утвердило сроки строительства нового здания речного вокзала в столице региона. Они обозначены в программе социально-экономического развития региона.
"Этот объект позволит увеличить туристическую привлекательность Самары, - указано в документе. - На 2028 г. запланирована разработка и утверждение проектно-сметной документации, на 2029 год - строительство".
В ответах на вопросы фракций Самарской губернской думы к отчету правительства также приведена стоимость работ - они оцениваются в 3,9 млрд рублей.
Проектная документации уже разработана и в мае прошлого года получила положительное заключение госэкпертизы.
"В рамках нового проекта предлагается в непосредственной близости от существующей причальной стенки (3 метра) выполнить конструкцию новой стены в виде заанкеренного больверка и произвести реконструкцию всех элементов причальной инфраструктуры", - сообщили в правительстве региона.
Существующий комплекс речного вокзала введен в эксплуатацию в 1973 году. Сейчас пассажиров обслуживают только в кассовом зале, имеющем четыре кассы, зона ожидания оборудована в холле кассового зала. Пиковая пропускная способность составляет порядка 470 человек в час, что не удовлетворяет требуемому качеству обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан.
Перевозки пассажиров из Самары в Рождествено, Зольное, Винновку осуществляются девятью судами "Москва" и "ОМ", в Винновку и Ширяево - четырьмя судами на подводных крыльях "Валдай-45Р".
Возможность строительства нового речного вокзала обсуждают с 2016 года. Был разработан проект, но в 2022 г. власти объявили, что его реализация нецелесообразна. Однако по заказу властей была спроектирована реконструкция причальной инфраструктуры. Но выполнение работ так и не стартовало. В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев вновь поднял вопрос о строительстве нового здания речного вокзала.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.